I 5 migliori liquori dolci per golosi

Dopo avervi consigliato i migliori liquori da bere a fine pasto vogliamo oggi dedicarci a una categoria di liquori spesso considerati di secondo livello, ma erroneamente! Non a tutti piacciono i gusti forti ed amari della grappa, del centerbe o del rum. Ecco quindi i 5 migliori liquori dolci da gustare e offrire ai propri amici!

1. Dolci Aveja Ratafià di Amarene

Il liquore dolce per eccellenza è il Ratafià. Un liquore ottenuto dalle amarene fresche che unisce il dolce al fruttato in maniera impeccabile. Un liquore corposo e amabile, anche chiamato “il rosolio delle vecchie zie”. Questo Ratafià è prodotto da Dolci Aveja, in Abruzzo.

2. Toschi Fragoli

Sempre un liquore fruttato, ma ancora più dolce del primo: si tratta del liquore con le fragole di bosco di Toschi. Ha all’interno delle vere. E proprie fragole di bosco intere che lo rendono ancora più sfizioso e delizioso. Questo liquore alle fragole ha una gradazione alcolica di 24%. È ottimo servito freddo a fine pasto per dissetare.

3. Creme di liquore gusto cioccolato

Ovviamente nei migliori liquori dolci non poteva mancare un liquore al cioccolato. Si tratta di una vera e propria crema, perché ha una consistenza leggermente più densa e cremosa, al gusto di cioccolato. Perfetto per i più golosi!

4. Liquorice Caffo

Un liquore dolce spesso sottovalutato è il Liquorice, realizzato con vera e propria liquirizia. Liquorice è l’originale, realizzato con la migliore liquirizia calabrese. Il suo gusto dolce ma avvolgente vi farà desiderare di berne un altro bicchierino.

5. Liquore Crema di Pistacchio

Se siete amanti della Sicilia e del pistacchio amerete alla follia questa crema di pistacchio alcolica. Si tratta di una vera e propria crema realizzata con pistacchi siciliani. Ottimo da gustare da solo ma anche da mettere sopra a dolci o al gelato.

