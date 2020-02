Scopri il set in edizione limitata della Tequila Patrón Silver in offerta solo per oggi su Amazon.it

La tequila è un distillato nazionale messicano, unico luogo al mondo in cui può essere prodotta, ottenuto dalla fermentazione e dalla successiva distillazione degli zuccheri della pianta agave blu (o Agave tequilana). Il nome "tequila", infatti, è una denominazione di origine controllata riconosciuta internazionalmente che deve necessariamente possedere determinate caratteristiche:

deve essere fabbricata in Messico e prodotta nello Stato di Jalisco (o in specifiche aree degli Stati di Nayarit, Guanajuato, Michoacán e Tamaulipas);

e prodotta nello Stato di Jalisco (o in specifiche aree degli Stati di Nayarit, Guanajuato, Michoacán e Tamaulipas); deve avere una gradazione alcolica di 40-45° ed essere ottenuta tramite doppia distillazione in alambicco discontinuo;

deve contenere almeno il 51% di distillato di agave blu.

Quello che contraddistingue una tequila di qualità è quindi l'indicazione, sull'etichetta, della presenza di 100% puro agave; le bottiglie più dozzinali, infatti, realizzano la tequila con il 51% di agave, completandola con altri tipi di zucchero.

Tra più popolari al mondo insieme a Don Julio e Ocho, Patrón è un marchio che realizza tequila selezionata e di ottima qualità: apprezzata dagli intenditori di tutto il mondo per la sua assoluta trasparenza, l'aroma di agave fresca e le note di agrumi, la tequila Patrón è infatti realizzata con il 100% di agave weber blu, la più pregiata tra le oltre duecento varietà di agave presenti in Messico. Inoltre, ogni bottiglia è realizzata a mano nel rispetto della tradizione e viene sottoposta a numerosi controlli, per garantirne la massima qualità.

Prodotta con la massima cura e maestria, la tequila Patrón è perfetta da mixare per dar vita a cocktail del calibro del Tequila Sunrise, freschissimo grazie al succo d'arancia, del Jalisco Mule, con ginger beer e lime, e dell'amatissimo Margarita.

Il set limited edition della Tequila Patrón Silver si compone di una bottiglia di tequila silver (70 cl), dall'aroma di agave fresco con note agrumate e dal gusto morbido e dolce, e due tazze con manico "Mule Mug", perfette per provare e gustare nuovi cocktail.

