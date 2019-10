3 liquori particolari che quasi sicuramente non hai mai assaggiato

Indubbiamente, uno dei piaceri della vita è bere un buon liquore a fine pasto; e se il pasto consiste in una cena tra amici, magari organizzata a casa propria, non c'è niente di meglio che offrire qualcosa di buono, dal sapore nuovo, speziato od esotico, perfetto per stupire i palati dei commensali.

Se si trattasse quindi di qualcosa di veramente unico, la memoria di un buonissimo rum o di un insolito gin potrebbe accompagnare a lungo i racconti e i ricordi degli ospiti. Abbiamo allora slezionato 3 tra più originali ed apprezzati liquori che puoi trovare su Amazon.it, ricevendoli in pochi giorni grazie al servizio Amazon Prime.

Prodotto ad Amsterdam (come certificato anche dal bollino apposto sulla bella bottiglia) questo gin aromatizzato, oltre al sapore persistente di canapa di varietà Sativa, sprigiona un piacevole aroma di ginepro e cardamomo piccante, alleggeriti da una morbida nota di vaniglia e zenzero. Dal gusto molto piacevole quindi, ma occhio a non farti ingannare, ha una gradazione alcolica al 40%.

Rum scuro dalle note agrumate, andrebbe comprato già solo per la bottiglia, richiamo elegante alla classica fiaschetta da pirata. E’ invecchiato più di 15 anni, ma attenzione, non è il classico rum, è dolce e vellutato, dall’aroma floreale ed avvolgente che, alla degustazione, quasi non ricorda affatto l’originale sapore della bevanda caraibica.

Questo esotico whisky giapponese sorprende soprattutto per il gusto, completamente differente dagli altri, ma senza stravolgere quello che è il sapore tradizionale della bevanda. Note floreali vanigliate con un sentore di sambuco si contrappongono al sapore maltato classico del whisky. Ottimo anche come idea regalo, vista l’eleganza della confezione e della bottiglia.

