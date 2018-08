Ecco i migliori whiskyes da degustare

Il whiskey è un distillato che si ottiene dalla fermentazione e distillazione di diversi cereali, maturato generalmente in botti di legno, ad esempio di rovere. Si tratta di un liquore distillato particolarmente forte, dal colore giallo e perfetto da gustare dopo cena. Oggi abbiamo selezionato per voi i 4 migliori whiskey da acquistare su Amazon, più un accessorio del quale non potrete più fare a meno!

1. Lagavulin - invecchiato 16 anni

Si tratta di un whiskyes realizzato utilizzando solo l’orzo come cereale ed invecchiato per ben 16 anni. una bottiglia pregiata per chi ama coccolarsi con un buon distillato o perfetta da regalare in un’occasione speciale.

2. Aultmore Scotch Whisky 12 Anni

Un whiskyes dal colore giallo chiaro invecchiato 12 anni. Ha un aroma di mela, erbe selvatiche e muschio. Non il solito whiskyes, vi lascerà sorpresi sin dal primo sorso!

3. Talisker Storm Single Malt

Questo whiskyes ha vinto la medaglia d'oro all'International Spirits Challenge 2017. Realizzato con un solo cereale e maturato in botti di legno da cui ha assorbito il sapore avvolgente di affumicato. Si consiglia di diluirlo con un goccio di acqua per assaporarne a pieno gli aromi.

4. Nikka Whisky From The Barrel

Una bottiglia dalla linea elegante per un whiskyes elegante. Il suo sapore è raffinato e poco invadente. Un classico whiskyes con cui non si sbaglia mai.

5. Un Set Regalo di Pietre per Whisky da Amerigo

Il quinto non è un whiskyes, ma uno strumento che vi permetterà di gustare davvero al meglio il vostro distillato. Si tratta di cubetti di marmo perfetti per raffreddare il vostro whiskyes in maniera chic e senza rischiare di diluire il vostro liquore.

