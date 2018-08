Gli shaker per realizzare ottimi cocktail in casa

Realizzare cocktail è un’arte più che un mestiere. Sono sempre di più i corsi per imparare a fare dei buoni cocktail anche in casa. Oggi vi consigliamo 5 shaker per poter realizzare dei cocktail da veri professionisti anche dentro le mura di casa vostra!

1. Set da Cocktail Shaker Professionale di Innovee

Un set per realizzare i cocktail, compreso di shaker ovviamente, da veri professionisti. Filtro integrato, misurino jigger e libro delle ricette inclusi! Con questo kit non avrete più limiti nel creare ottimi cocktail.

2. Savisto-Set di 8 pezzi per Cocktail Boston Cocktail Shaker e bicchiere

Shaker dal design davvero particolare. La parte in vetro trasparente permette di vedere il cocktail anche durante la preparazione. Si tratta di un kit davvero completo di tutto il necessario per realizzare qualsiasi tipo di cocktail.

3. Kitchen Craft Barcraft, lussuoso kit per fare cocktail

Ti piace fare le cose con stile? Allora questo è lo shaker che fa per te: nero opaco con le rifiniture in oro cromato. Il perfetto kit di lusso per imparare la mixology a casa.

4. Chef's Star Professional 6 Piece Stainless Steel Compact Bar Set

Se vuoi esporre il tuo perfetto kit da cocktail ecco quello che fa al caso tuo. Oltre ad avere shaker e tutti gli strumenti necessari per la realizzazione dei cocktail è dotato anche di un espositore.

5. Alessi 5050SET Il Bar Set Accessori da Cocktail

Alessi è da sempre sinonimo di qualità per i prodotti per la cucina. Questo set con shaker per cocktail ha sicuramente un prezzo elevato, ma la qualità è quella di un vero set professionale.

