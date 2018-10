Locuste e vermi per antipasto, il nuovo "cibo" arriva sulle tavole degli italiani

Gli insetti sono considerati il cibo del futuro, tra gli animali che è possibile consumare al posto dell'amata pizza o del famigerato piatto di pasta, troviamo grilli, vermi, cavalette e se già il solo pensiero vi disgusta non temete, le proprietà nutritive di questi "piccoli amici" vi stupiranno al punto che non vedrete l'ora di provarli.

L’entomofagia è praticata in diversi Paesi del mondo, soprattutto in alcune parti dell’Asia, Africa ed America Latina, anche perchè essendo facili da allevare, riescono a soddisfare il fabbisogno di quei Paesi che vivono ancora in condizione di povertà.

Secondo la Fao gli insetti integrano la dieta di circa 2 miliardi di persone e da sempre fanno parte dell'alimentazione umana. Inoltre sono ricchi di proteine, ma anche di magnesio, ferro, rame, tutti componenti che servono per il benessere del corpo.

Buon appettito!