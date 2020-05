Le migliori marmellate e confetture per accompagnare i formaggi

L'abbinamento tra formaggio e marmellata è entrato oramai a far parte dei grandi classici della cultura gastronomica italiana: infatti, essendo i formaggi privi di zucchero, trovano un elemento ideale per bilanciare la loro sapidità nella dolcezza di marmellate, confetture, frutta fresca o secca, miele e mostarde. Ma come capire qual'è il giusto abbinamento per creare un equilibrio perfetto nei sapori?

Innanzitutto è necessario valutare il tipo di latte con cui il formaggio è stato preparato: infatti, l'intensità del sapore di un formaggio cambia molto a seconda che questo sia stato preparato con latte vaccino, di pecora o di capra. Ma non solo: è importantissimo tener conto anche del tipo di pasta. Infatti, mentre i formaggi freschi e a pasta molle hanno un gusto solitamente più dolce, i formaggi semi duri e stagionati crescono di intensità nei sapori.

In linea di massima, quindi, i formaggi molli e dolci si sposeranno meglio con confetture e marmellate tendenti all'acidulo , mentre i formaggi duri e stagionati andranno accompagnati con sapori più dolci, che diano equilibrio all'accostamento.

Il set di salse miste alla frutta marcato Biffi è perfetto per accompagnare tantissimi tipi di formaggi diversi. Il set, infatti, si compone di 12 vasetti da 100gr ciascuno con 4 gusti assortiti:

3 vasetti di salsa al mandarino;

3 vasetti di salsa alle pere;

3 vasetti di salsa alle ciliegie;

3 vasetti di salsa ai fichi.

Prodotte in Italia e prive di glutine, queste 4 salse hanno un gusto deciso, senapato e leggermente piccante, e sono perfette per accompagnare tantissimi tipi diversi di formaggi. Vediamo quindi quali sono gli abbinamenti migliori.

Confettura di pere - la confettura di pere si sposa bene con formaggi stagionati e sapidi, come il Parmigiano Reggiano e il Pecorino di Pienza, ma anche con quelli a media stagionatura ed alcuni erborinati, come il Gorgonzola o il Roquefort.

- la si sposa bene con stagionati e sapidi, come il Parmigiano Reggiano e il Pecorino di Pienza, ma anche con quelli a media stagionatura ed alcuni erborinati, come il Gorgonzola o il Roquefort. Confettura di fichi - la confettura di fichi e le sue note piccanti sono ideali da abbinare a formaggi freschi e morbidi, come quello di capra, il Camembert e il Brie.

- la e le sue note piccanti sono ideali da abbinare a freschi e morbidi, come quello di capra, il Camembert e il Brie. Marmellata di mandarini -la marmellata di mandarini , grazie al suo sapore acidulo, è perfetta per accompagnare i formaggi freschi morbidi e dolci, come la robiola e la ricotta, ma anche i formaggi caprini, quelli a media stagionatura e quelli erborinati.

-la , grazie al suo sapore acidulo, è perfetta per accompagnare i freschi morbidi e dolci, come la robiola e la ricotta, ma anche i caprini, quelli a media stagionatura e quelli erborinati. Confettura di ciliege - la confettura di ciliege si abbina molto bene ai formaggi caprini: caratterizzati da un sapore molto marcato, questi formaggi vengono apprezzati ancora di più insieme ai giusti abbinamenti, e la confettura di ciliegie si presta in maniera particolare.

