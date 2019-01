Lunch Box: i migliori porta pranzo per ogni occasione

Ormai è l'abitudine pratica e sana di molti, portarsi un pranzo casereccio in ufficio, in biblioteca o a scuola. E' un ottimo modo per mangiare pasti ordinati e completi anche lontano da casa, permettendoci anche di risparmiare evitando le solite pizzerie o tavole calde.

Certamente è impegnativo avere pranzi differenziati ogni giorno, senza avere la propria cucina a portata di mano, ma non è impossibile. Infatti grazie a "schischette" sempre più particolari e adatte a ogni esigenza è possibile mangiare una grande varietà di cibi: zuppe, insalate, riso e pasta, per permetterci di seguire le nostre abitudini alimentari e magari stare anche attenti alla linea.

A tal proposito abbiamo selezionato per voi le migliori lunch box, in vendita su Amazon, bellissime per forme e colori e pratiche, grazie ai diversi scomparti che le contraddistinguono; vediamole insieme.

Questa pratica bowl, oltre ad avere un design davvero interessante, è un'ottima box per avere insalate fresche o macedonia di frutta come appena tagliata. L'ideale per chi è amante di un'alimentazione sana, per chi segue uno stile di vita healthy anche fuori casa. Inoltre con l'avvicinarsi dei mesi più caldi, permetterà di mantenere i pasti protetti dalle alte temperature che spesso guastano il cibo: infatti la bowl non contiene metallo ed è fatta in plastica per alimenti.

Disponibile in vari colori, clicca qui e ordina la bowl a 24,00 euro!

Una pot davvero deliziosa e a prova di liquidi quella di Black+Bum che, con la sua comoda maniglia in tessuto, vi permette di portare le vostre zuppe, piatti di riso, o brodi con la certezza di una chiusura ermetica. Questo porta pranzo è anche per microonde ed è diviso in due sezioni una più ampia e una più piccola; inoltre possiede anche cucchiaio e forchetta all'interno, per avere tutto in un'unica soluzione, e gustarsi il tutto in ufficio.

Clicca qui e ordina il lunch pot a 19,95 euro!

Questa schischetta è la soluzione perfetta per chi mangia d'abitudine a lavoro, per chi è sempre fuori casa. Grazie ai divisori rimovibili delle due scatole che la compongono, si possono portare fino a 4 pietanze diverse: primo, secondo, contorno e persino frutta. Il porta pranzo PuTwo, è scelto da tutti coloro che non vogliono perdere la quotidianità del pasto casereccio. Inoltre grazie ai coperchi sigillati in silicone e il tappo di ventilazione per tenuta stagna, non si perde nemmeno una goccia e la freschezza degli alimenti è garantita. Può essere inserita in forno a microonde, in congelatore e in lavastoviglie.

Ordina qui questa box completa a 24,99 euro!

La soluzione di Tatay è perfetta per chi vuole avere fuori casa pasti completi in una pratica borsa in materiale isolante. All'interno della sfiziosa borsa, disponibile in diverse fantasie, sono presenti due contenitori grandi e due più piccoli a corredo; sono ben fatti e i coperchi si chiudono in modo stagno. Le forme della borsa e delle vaschette sono pensate per evitare le fuori uscite di liquidi, poiché permettono di tenere le vaschette in orizzontale. Utile anche per i pranzi a scuola, in modo che i più piccoli possano avere un pranzo completo anche di merenda.

Clicca qui per ordinarle la tua Tatay a 22,83 euro!

Come non amare il design in stile nipponico, è delizioso. Questa bowl porta pranzo è contenuta all'interno di una sacchetta colorata e bellissima. Per chi non rinuncia a piatti di riso completi di verdure anche in ufficio, questa schishetta è perfetta. Possiede due scomparti: uno piccolo nella parte superiore e uno più grande e profondo inferiore. Come non averla se si è appassionati del Giappone? Infatti l'ottima fattura è garantita anche dalla provenienza, originale, che rallenterà un po' i tempi di consegna, guadagnando però in stile e praticità!

Ancora ci stai pensando? Clicca qui e ordinala a 15,27 euro!