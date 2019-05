Tutto il necessario per organizzare un cocktail party perfetto

Il cocktail party è un evento che va sempre più di moda negli ultimi anni. Nasce negli anni Venti e veniva organizzato da persone facoltose con l’intento di festeggiare un anniversario, un fidanzamento o un evento speciale; oggi il cocktail party, invece, è un’opportunità per stare insieme con i propri amici o colleghi, socializzare e godersi, ovviamente, ottimi drink.

Organizzare un cocktail party può essere un’occasione ideale per creare nuovi rapporti e socializzare con amici, parenti, colleghi o conoscenti. Ecco allora tutto ciò che ti aiuterà a rendere il tuo cocktail party indimenticabile!

Il primo passo per realizzare ottimi cocktail è munirsi di tutti gli strumenti indispensabili. Questo set è l’ideale per cominciare: composto da 11 elementi, il set comprende uno shaker, un filtro Hawthome, un filtro Julep e uno a maglie strette, un cucchiaio da bar con manico a spirale, un Jigger giapponese, un pestello, una pinza e due dosatori. In più è inclusa una guida con le ricette per preparare 30 cocktail diversi.

Lo shaker Boston è composto da due parti che hanno diversa capienza: una da 530 ml e l’altra da 830 ml. Ti consiglio di non spingere con troppa veemenza i due componenti quando chiudi lo shaker, perché anche con una presa più leggera la tenuta rimane valida. La capienza dello shaker è ideale per i cocktail party casalinghi, in cui si dovrà assolutamente privilegiare la qualità piuttosto che la quantità.

La cocktail box di Regional Co include una selezione di spezie per preparare cocktail degni dei bar più raffinati. Potrai scegliere tra vaniglia in baccelli, pepe rosa, cardamomo, bacche di ginepro, cannella, pepe della Giamaica, anice stellato, fiori di malva, caffè e noce moscata,

Ogni aroma proviene da piante selezionate e il set si presenta in una confezione completa ed elegante: figurone assicurato!

Se hai il pollice verde questo kit è quello che fa per te: troverai, infatti, una selezione di semi per coltivare diverse piante fondamentali per la riuscita dei tuoi cocktail e un'interessante varietà di aromi per creare e decorare i tuoi drink.

La confezione contiene tutto l'occorrente per iniziare subito: oltre a sei diverse varietà di semi ( cetriolino messicano, borragine blu, basilico americano, anice alla menta, melissa alla citronella e menta) troverai sei vasetti per piantare i semi, sei blocchi di torba, sei segna piante, e un opuscolo con i consigli per la semina e 18 ricette per realizzare dei cocktail davvero originali.

Questo libro, intuitivo ed intrigante, è il manuale perfetto per imparare l’arte del mix e dei drink. L’autore è Dario Comini che, oltre a essere uno dei barman più quotati al mondo, è anche un profondo conoscitore delle leggi chimiche e fisiche, che hanno permesso ai suoi cocktail di diventare veri e propri cult. In questo libro quindi, troverai una serie di lezioni sulla cucina molecolare, tante ricette interessanti e ottimi spunti di riflessioni per essere sempre al passo con i tempi nel modo della mixology.

Un servizio di bicchieri da cocktail è essenziale per la riuscita del tuo party. Questi bicchieri possono essere il passe-partout per ogni tipo di cocktail. Se invece ti piace l’idea di abbinare il giusto bicchiere per ogni cocktail, ti consiglio questi bicchieri perfetti per Martini, Manhattan e Cosmopolitan, questi per un’ottima Pina Colada o questi per i tuoi Moscow Mule.

Per concludere, se non vuoi farti cogliere impreparato da niente e da nessuno, ecco due chicche che stupiranno i tuoi amici, soprattutto quelli che non amano i long drinks.

Questo distributore di birra non passerà sicuramente inosservato: originale e divertente, è anche molto funzionale, grazie alla presenza di due camere di riempimento e due rubinetti che permettono di inserire due bevande diverse. Il dispenser è in plastica ed ha una capacità di 900 ml.

Questa cisternina darà un tocco vintage alla tua festa: ha una capienza di 8 litri, un rubinetto in plastica resistente ed è perfetta per bevande fredde e analcoliche, come anche per la sangria! Da non perdere.

