Pam, spesa a casa (in fasce di 2 ore a scelta) per tutti i clienti Amazon Prime

Sempre di fretta. Bambini, lavoro, faccende di casa, si fatica anche a trovare il tempo per andare al mercato o al supermercato a fare la spesa. E, anche quando, forzatamente, il tempo lo si fa uscire, si finisce per buttare nel carrello prodotti in fretta e furia, senza badare troppo a qualità e a prezzo.

E così, quello che dovrebbe essere un momento piacevole, di cura per la famiglia, per portare in tavola qualcosa di buono e sano, si trasforma in un incubo. Per fortuna arriva una soluzione veloce e piacevole per fare la spesa direttamente da casa, magari quando di sera (a supermercati ormai chiusi), i bambini sono a letto e si ha un po’ di tempo per sedersi sul divano.

Niente film, stasera si fa la spesa con Pam e Amazon. Per tutti i clienti di Prime, infatti, nasce una nuova opportunità: quella di ordinare online i prodotti alimentari in vendita nei supermercati Pam, metterli nel proprio carrello virtuale e riceverli a casa in fasce di 2 ore a propria scelta. E così unire qualità, comodità e relax non sarà più impossibile per mamme, donne lavoratrici, single e per tutti coloro che fanno fatica a trovare il tempo per fare una buona spesa.

