5 prodotti a base di tartufo da provare assolutamente

Il tartufo è indubbiamente uno dei prodotti gastronomici più pregiati e costosi, soprattutto perché, ad oggi, non è possibile coltivarlo, cresce solo in determinati ambienti e in aree ristrette, matura per un breve periodo dell’anno, ed è difficile da individuare e da raccogliere.

Inoltre, per poter cogliere tartufi è necessario superare un esame e ottenere l’apposito tesserino: un accorgimento che serve a preservare la natura spontanea di questo fungo pregiato, così da evitare che persone inesperte possano comprometterne il delicato sviluppo.

Se anche tu sei un appassionato di tartufi, ecco 5 prodotti a base di tartufo di cui, una volta assaggiati, non potrai più fare a meno!

Il tartufo scorzone, o tartufo nero estivo (Tuber Aestivum Vitt), è un esemplare molto noto tra i conoscitori di tartufi e dalle buone proprietà organolettiche. Le fettine di tartufo estivo di Bernardini Tartufi sono l'ideale per arricchire primi piatti, carni, pesce, uova e crostini caldi, e si caratterizzano per il sapore delicato ed equilibrato ed il profumo intenso; inoltre, le fettine contenute all'interno del barattolo sono di varie dimensioni, si conservano alla perfezione e hanno un rapporto qualità prezzo imbattibile. Si consiglia, in ogni caso, di non scaldare o cuocere troppo il prodotto per evitare che l'aroma di tartufo si disperda.

Ingredienti: Tartufo estivo (Tuber aestivum Vitt.) 50%, olio di semi di girasole, sale, aroma.

Scopri la confezione da 90gr in vendita su Amazon.it a 21,85€

Questa salsa tartufata bianca è un prodotto artigianale umbro, privo di conservanti e coloranti, utilizzato anche nei ristoranti e da cuochi professionisti. Perfetta per condire pasta, carne e bruschette, ma anche pizza e verdure, può essere scaldata da sola o con l'aggiunta di olio o burro; inoltre, è realizzata artigianalmente con ingredienti genuini ed ha un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Ingredienti: funghi Champignon (agaricus bisporus), olio di semi di girasole, panna (crema di LATTE*), tartufo bianchetto (tuber borchii Vitt.) 1%, sale, aglio, aromi. *allergeni

Scopri la confezione da 500gr in vendita su Amazon.it a 15,90€

Il miele millefiori al tartufo nero estivo riesce a fondere in maniera eccezionale la dolcezza del miele millefiori con il sapore unico ed intenso del tartufo nero estivo; può essere gustato da solo, per carpire al massimo tutte le proprietà benefiche del miele insieme all’intenso aroma del tartufo, oppure può essere servito come antipasto o dessert per accompagnare formaggi stagionati, formaggio di fossa, ricotte, lardo di colonnata, gelato alla crema o pere. Inoltre, grazie a questo miele, puoi provare a realizzare due ricette particolari e davvero squisite: pere con miele al tartufo e parmigiano o penne con miele al tartufo, speck e ricotta. Ricorda di conservare questo miele a temperatura ambiente, in un luogo fresco ed asciutto, lontano da fonti di calore e da sorgenti di luce diretta sia prima che dopo l’apertura del vasetto.

Ingredienti: miele millefiori min. 90%, brandy, tartufo (tuber aestivum vitt.) min. 3%, aroma.

Scopri la confezione da 120gr in vendita su Amazon.it a 6,99€

Un prodotto 100% italiano a base di burro e tartufo bianco 5% (tuber magnatum pico). La particolarità di questo prodotto è che il burro è non solo aromatizzato ma è arricchito al suo interno da scaglie di tartufo bianco. Dal profumo intenso e la cremosità perfetta, questo burro è un'ottima base per preparare qualsiasi pietanza a base di tartufo. Perfetto sostituto del classico burro da cucina per condire primi piatti come tagliatelle, ravioli, cappellacci di formaggi e verdure, è l'ideale anche per insaporire antipasti e arrosti di carne.

Scopri la confezione da 90gr in vendita su Amazon.it a 14,99€

Ideato per essere utilizzato nelle migliori cucine gourmet, questo set si compone di una bottiglia di olio al tartufo bianco e una al tartufo nero; ogni bottiglia contiene trucioli di tartufo nero / bianco e si caratterizza per l'ottimo sapore e il profumo unico. Inoltre, l'azienda TruffleHunter è un'impresa alimentare britannica a base familiare che utilizza unicamente tartufi italiani freschi provenienti dalla zona dei Monti Sibillini.

Ingredienti: olio al tartufo bianco - olio extra vergine di oliva, olio d'oliva, tartufi bianchi, aroma di tartufo bianco; olio al tartufo nero - olio extra vergine di oliva, olio d'oliva, tartufi neri, aroma di tartufo nero.

Scopri il set di due confezioni da 100ml in vendita su Amazon.it a 19,95€