Le migliori salse per accompagnare hamburger e patatine

Gustarsi un hamburger con delle buone patatine fritte è uno dei piaceri della vita. Ma un buon hamburger va sicuramente accompagnato dalla salsa giusta! Abbiamo quindi selezionato per voi le 5 migliori salse per hambuger e patatine da acquistare direttamente su Amazon!

1. Salsa Di Hamburger 250Ml Di Hellmann

Una salsa rosa con all'interno pezzi di cetriolo dal gusto delicato e che si sposa perfettamente con un hamburger classico con agigunta di bacon ed anche con le patatine fritte. Un gusto delicato e del quale una volta provato non potrrete più fare a meno. In più il brand Hellmann è sempre una certezza quando si parla di salse.

2. Charleston Gourmet Burger Co.

Una salsa molto particolare che serve a marinare la carne per ottenere un hamburger davvero delizioso e gourmet. Contiene ben nove diverse psezie ed erbe. Come utilizzzarla? basta aggiungere 1/4 di tazza di salsa per un chilo di carne macinata e lasciar marinare per tutta la notte.

3. Salsa BBQ Whisky & Serrano

La salsa barbecue è davvero ottima sia da accompagnare all'hamburger che alle patatine fritte. ha un leggero gusto agrodolce e una nota affumicata che rende originale anche il panino più semplice. Questa salsa BBQ è anche arricchita con whisky e peperoncino serrano, per un gusto davvero particolare.

4. SALSA BARBECUE FLAVOUR SMOKEY AFFUMICATO INTENSO

La salsa Jack Daniel's è una delle più famose e storiche salse. Un sapore forte ed intenso per una salsa che è davvero in'istituzione. Il sapore del BBQ in questa salsa è davvero intenso per un'esperienza indimenticabile.

5. Squeeze habanero cheese

Se siete degli amanti del formaggio allora questa è la salsa che fa per voi. Si tratta di una salsa di formaggio americana ideale per gli hamburger, per le patatine ma anche da accompagnare ai nachos per un aperitivo dal sapore messicano.

