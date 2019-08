Scatola per ricette in stile vintage: per archiviare e tramandare le tue ricette in modo pratico e originale

La passione degli italiani per la cucina e per il buon cibo è qualcosa di risaputo; sono tantissimi, infatti, i cuochi e le cuoche amatoriali che si dilettano a rivisitare in chiave moderna le ricette tramandate dalla nonna, come anche a riprodurre le pietanze dei grandi chef mondiali, magari con qualche aggiunta personalizzata.

Grazie alla scatola per ricette a tema William Morris, potrai finalmente creare una raccolta con le tue ricette migliori, quelle della tua famiglia o che hai inventato per i tuoi bambini, o quelle che continui ad ammucchiare nel cassetto in mille foglietti di ritagli e appunti. Perché l’essenza della cucina è sperimentare, cambiare e migliorare le ricette che vengono tramandate o insegnate. E quando si sperimenta, bisogna tener traccia di quello che funziona, annotare e aggiungere tutto il necessario.

Questa scatola in cartone laminato opaco è decorata con la riproduzione della stampa floreale di William Morris, della collezione del Victoria and Albert Museum di Londra, ed è corredata da 8 divisori lucidi, ognuno con un tema generale (come dolci, primi, zuppe, ecc…), e da 50 cartoncini, che potrai compilare con le tue ricette. Inoltre, se non dovessero bastare, collegandoti al sito del produttore potrai scaricare il pdf relativo, per stamparne di nuove.

Questa box recipe è la soluzione perfetta se ami lo stile vintage: potrai catalogare le ricette in comode schede colorate, da compilare rigorosamente a mano e da conservare nella bellissima scatola; inoltre i cartoncini possono essere comodamente appesi in cucina, magari con una molletta, così da essere a portata d’occhio ma lontano da macchie e cibo.

Per un’alternativa pratica e di stile ai classici ricettari da cucina, la scatola per ricette in stile vintage è in vendita su Amazon.it a soli 11,96 €.

