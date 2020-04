Per dare gusto e sapore ai tuoi piatti ecco i set di aromi e spezie

L'uso di spezie ed erbe aromatiche ha origini molto antiche e, ancora oggi, questi prodotti ricoprono un ruolo di fondamentale importanza all'interno delle nostre cucine: ideali per insaporire e donare colore a tantissimi piatti, sono un elemento fondamentale anche nella cucina iposodica (priva di sale), proprio il gusto che apportano alle pietanze.

Per avere sempre a portata di mano tutti gli aromi e le spezie capaci di insaporire e dare una marcia in più ai nostri piatti, il brand Amazon Happy Belly propone numerosi set, ciascuno con 8 vasetti di spezie ed aromi diversi.

Le spezie che troverai all'interno dei set di Happy Belly sono di buona qualità, profumate, saporite ed equilibrate, ed ogni set è impacchettato in una pratica scatola di cartone rigido, con stampate sul retro tutte le informazioni sui prodotti e sugli ingredienti, mentre le spezie sono confezionate in contenitori di vetro da 45 gr con tappo in plastica e forato, per distribuire omogeneamente i condimenti sui cibi. Inoltre, ogni tappo è sigillato con uno strato di pellicola, ad ulteriore protezione e mantenimento della freschezza, e su tutti i contenitori è presente un'etichetta che riporta la scadenza e i consigli per la conservazione.

Il set di Happy Belly è disponibile in 8 diverse varianti:

assortimento di erbe aromatiche - composto da 1 confezione di rosmarino essiccato, 1 di semi di finocchietto, 1 di basilico essiccato, 1 di origano essiccato, 1 di timo essiccato, 1 di menta essiccata, di salvia essiccata e 1 di prezzemolo essiccato;

- composto da 1 confezione di rosmarino essiccato, 1 di semi di finocchietto, 1 di basilico essiccato, 1 di origano essiccato, 1 di timo essiccato, 1 di menta essiccata, di salvia essiccata e 1 di prezzemolo essiccato; condimento da tutti i giorni - composto da 2 confezioni di aglio in granuli, 2 di pepe nero macinato, 2 di cipolla in granuli e 2 di peperoncini piccanti in polvere;

- composto da 2 confezioni di aglio in granuli, 2 di pepe nero macinato, 2 di cipolla in granuli e 2 di peperoncini piccanti in polvere; erbe e spezie essenziali - composto da 1 confezione di aglio in granuli, 1 di pepe nero macinato, 1 di curry in polvere, 1 di peperoncino piccante in polvere, 1 di curcuma macinata, 1 di zenzero in polvere, 1 di origano essiccato e 1 di prezzemolo essiccato;

- composto da 1 confezione di aglio in granuli, 1 di pepe nero macinato, 1 di curry in polvere, 1 di peperoncino piccante in polvere, 1 di curcuma macinata, 1 di zenzero in polvere, 1 di origano essiccato e 1 di prezzemolo essiccato; piccante e speziato - composto da 1 confezione di pepe nero macinato, 1 di pepe bianco macinato, 1 di condimento con aglio e peperoncino, 1 di paprica, 1 di peperoncino piccante in polvere, 1 di zenzero macinato, 1 di peperoncini piccanti frantumati e 1 di peperoncini interi essiccati;

- composto da 1 confezione di pepe nero macinato, 1 di pepe bianco macinato, 1 di condimento con aglio e peperoncino, 1 di paprica, 1 di peperoncino piccante in polvere, 1 di zenzero macinato, 1 di peperoncini piccanti frantumati e 1 di peperoncini interi essiccati; mix piccante e curry - composto da 2 confezioni di paprica, 2 di curry in polvere, 2 di peperoncino piccante in polvere e 2 di peperoncini piccanti frantumati;

- composto da 2 confezioni di paprica, 2 di curry in polvere, 2 di peperoncino piccante in polvere e 2 di peperoncini piccanti frantumati; mix di pepe e peperoncino con macinini - composto da 2 confezioni di pepe nero in grani, 2 di pepe bianco in grani, 2 di pepe in grani misto e 2 di peperoncino piccante frantumato;

mix di erbe e spezie - composto da 1 confezione di noce moscata macinata, 1 di semi di anice, 1 di cannella macinata, 1 di bacche di ginepro essiccate, 1 di foglie di alloro macinate, 1 di basilico essiccato, 1 di origano essiccato e 1 di timo;

- composto da 1 confezione di noce moscata macinata, 1 di semi di anice, 1 di cannella macinata, 1 di bacche di ginepro essiccate, 1 di foglie di alloro macinate, 1 di basilico essiccato, 1 di origano essiccato e 1 di timo; selezione di spezie e curry - composto da 1 confezione di condimento di aglio e peperoncino, 2 di curry in polvere, 2 di curcuma macinata e 2 di zenzero macinato.

Perfetti per sperimentare diversi tipi di cucina, da quella mediterranea a quella asiatica e indiana, trovi i set di aromi e spezie di Happy Belly in vendita su Amazon.it: provali subito!

