Set di spezie per grigliate: cosa scegli, carne o pesce?

Giornate lunghe, temperature miti: l’estate non è ancora finita. C’è ancora tempo per godersi il bel tempo e gli spazi aperti, e il barbecue è sempre la soluzione migliore per stare in compagnia, mangiando ottimi piatti e passando il tempo all’aria aperta con gli amici.

Ovviamente, il presupposto per un risultato eccellente è avere a disposizione carne e pesce di ottima qualità, ma anche le spezie sono importantissime per insaporire la tua grigliata e scegliere quelle giuste può fare la differenza in termini di gusto e consistenza. La cottura alla brace, infatti, può tendere ad asciugare troppo la carne, ma con la marinatura si risolve facilmente il problema: lasciare carne e pesce a macerare in frigo, prima della cottura, per diverse ore, con olio extravergine di oliva, limone (o, in alternativa, vino, birra, aceto) e spezie dona loro un sapore gustoso e aromatico, rendendoli al contempo più morbidi e delicati.

Per aiutarti a diventare un vero e proprio maestro delle grigliate, il Droghificio Sartori ha ideato due set completi e utilissimi, uno per il carne e uno per il pesce. Puoi trovare entrambi i set in vendita su Amazon.it al prezzo di 17,30 € l’uno.



Questo set contiene 1 mix di spezie per insaporire il pesce (perfetto anche per la marinatura), 1 barattolo di sale verde delle Hawaii, 1 di zenzero in polvere, 1 di salsa delicata per accompagnare i tuoi piatti e 1 pennello in silicone per alimenti. Il set del Droghificio Sartori, inoltre, si presta anche come elegante ed originale idea regalo.

Contiene: 1 miscela di spezie per carni cotte al barbecue, 1 barattolo di sale affumicato, 1 di rosmarino, 1 di salsa per hamburger e 1 pennello in silicone per alimenti. Anche questo set viene spedito in un’elegante confezione regalo.

