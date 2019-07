Tutti gli snack che un vero fan di Harry Potter deve assolutamente provare

La saga di Harry Potter ha avuto inizio nel 1997, quando J. K. Rowling pubblicò “Harry Potter e la pietra filosofale”, il primo di sette fortunatissimi romanzi, che oggi hanno un seguito di milioni di persone in tutto il mondo.

La recente uscita del gioco di realtà aumentata geolocalizzata “Wizards Unite” è l’ennesima prova che la Harry Potter mania ha contagiato praticamente tutti

Se anche tu sei un grande fan di maghi e streghe, e un po' meno dei babbani, non puoi assolutamente lasciarti sfuggire gli snack a tema che puoi trovare su Amazon.it!

Perfetta da sorseggiare, magari mentre rispolveri tutta la saga dei film, la Burrobirra di Flying Cauldron è davvero simile all’originale. Analcolica e dal sapore decisamente dolce, la confezione comprende una singola bottiglia. Buonissima, ma attenzione a non farla bere ai babbani!

Scopri di più su Amazon.it

Le cioccorane sono uno dei dolci più popolari nei libri di Harry Potter. All’interno del pacchetto marcato Jelly Belly troverai una rana di cioccolato al latte con cereali e una figurina da collezione, con il ritratto e una breve biografia dei maghi o delle streghe più potenti della saga.

In più, la figurina è animata, così da essere davvero in linea con l’originale. Imperdibile!

Scopri di più su Amazon.it

Hai abbastanza coraggio per assaggiare le gelatine tutti i gusti più uno? Perfetto per feste e serate con gli amici o in famiglia, questo gioco marcato Jelly Belly è veramente divertente: la scatola contiene 100 gr di gelatine di 8 colori differenti più una ricarica da 45 gr. Ad ogni colore corrisponde un gusto buono ed uno veramente pessimo: gira la ruota e tenta la sorte! E prepara acqua e tovaglioli nel caso ti dovesse capitare vomito o calzini puzzolenti.

Risate assicurate!

Scopri di più su Amazon.it

Regalo perfetto per i veri appassionati di maghi e cioccolato, la confezione include una bacchetta al cioccolato al latte di 26cm e un foglio con i principali incantesimi. Se il legno di agrifoglio non ti convince, oltre alla bacchetta di Harry Potter puoi scegliere tra quella di Hermione, Ron o Silente. Oppure, collezionale tutte!

Scopri di più su Amazon.it

Se sei bravo in cucina, non puoi assolutamente lasciarti scappare questi stampi per cioccorane marcati Cinereplicas. La confezione comprende una teglia con 8 stampi in plastica alimentare più 8 cartoncini sagomati da assemblare per ottenere le scatole contenitori. Queste ultime sono davvero realistiche, curate e di grande effetto, e la teglia è resistente e di ottima qualità: perfetta per cioccolatini magici!

Scopri di più su Amazon.it

Vuoi ricevere i tuoi ordini nel minor tempo possibile? Iscriviti ad Amazon Prime, i primi 30 giorni sono gratuiti!