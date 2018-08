5 snack salati da portare sempre con sé

Avete presente quella voglia di salato che vi prende ogni tanto durante il pomeriggio? Ecco la soluzione per saziarla! Vi consigliamo 5 snack salati buoni e sfiziosi da portare sempre con voi!

1. Pringles - Snack Salato, Al Gusto di Panna Acida e Cipolla

Le Pringles sono le patatine fritte per eccellenza! Quelle perfette come snack salato solo quelle al gusto panna acida e cipolla. Non saranno molto leggere e profumate, ma sono davvero gustose.

2. Enerzona Chips Gusto Classico Snack Salato Dietetico

Siete a dieta ma non volete rinunciare al vostro snack dolce? Ecco quello che fa al caso vostro. Delle chips di patate dal gusto classico non fritte. Poche calorie e pochi grassi, ma potrete comunque soddisfare la vostra fame.

3. Taralli Tradizionali Pugliesi al Seme di Finocchio

Per chi ama i gusti ed i prodotti genuini lo snack salato perfetto sono i taralli pugliesi al seme di finocchio. Buoni, sani e artigianali!

4. Inka Snacks Gigante Di Mais Salato & 48g Arrosto

Uno snack davvero gustoso e non banale è il mais gigante cotto. inoltre questa confezione da 45g è davvero perfetta per essere portata sempre con sé.

5. Confezione GIGANTE di SNACK AMERICANI

Un singolo snack non vi soddisfa? Volete fare scorta? Allora la mega scatola contenente ben 100 snack americani, sia dolci che salati, potrebbe fare al caso vostro. Così da avere sempre una scorta di snack originali ed introvabili in Italia.

