Bollicine mon amour: 4 bottiglie per brindare durante le feste

Moët Impérial è lo champagne più emblematico della Maison; creato nel 1869, rappresenta lo stile Moët & Chandon per il gusto brillantemente fruttato e l’elegante maturità. Prodotto dal perfetto equilibrio tra le tre varietà di uva Champagne (dal 30 al 40% Pinot Nero, dal 30 al 40% Pinot Meunier, dal 20 al 30% Chardonnay), le sue note di degustazione si caratterizzano per la vibrante intensità della mela verde e degli agrumi, la freschezza delle sfumature minerali e dei fiori bianchi e l’eleganza delle note bionde (brioche, cereali, noci fresche). Dal ricercato colore giallo paglierino con riflessi dorati e venature verdi, il Moët Impérial può essere servito "a tutto pasto", dall’aperitivo al dolce, e si sposa perfettamente con sushi, capesante, ostriche, pesce bianco, carni bianche e frutti bianchi.

I vini liquorosi Maez sono prodotti dalla prestigiosa cantina Martinez, famosa per la produzione di Marsala, passiti di Pantelleria e vini liquorosi. Il moscato Maez è prodotto con uve Moscato di Sicilia, ed è un vino dolce liquoroso che si caratterizza per l'aroma pieno e vellutato e che si accosta bene a dolci da forno, soprattutto alla mandorla e alla ricotta, gelati e frutta secca.

Il “Fashion Victim” Spumante Rosé Extra Dry di Astoria nasce dall'unione di diverse uve, a bacca bianca e rossa, che danno vita ad un prodotto equilibrato, delicato, di grande eleganza e completezza. Dal colore rosato , leggero e luminoso, e dal gusto fruttato e floreale, con aromi di frutti rossi e fiori freschi e un lieve rimando zuccherino, questo spumante risulta vivace, piacevole e fresco; inoltre, si caratterizza anche per l'estetica della bottiglia, dal design particolare e perfetta per accompagnare con brio una serata tra amiche.

Uno spumante extra dry vinificato in bianco e spumantizzato con il metodo charmat, che si esprime attraverso cremose e persistenti bollicine e generose note fruttate di acacia, miele, agrumi e mandorla, tipiche del vitigno di provenienza. Innovativa e raffinata anche nella scelta dei materiali e nella forma elegante della bottiglia, la Luxury Collection esalta la personalità delle bollicine prestigiose del Prosecco DOC. Il Prosecco Doc Treviso Extra Dry di Mionetto è uno spumante versatile, ideale come aperitivo ed eccellente con antipasti di pesce, molluschi e crostacei, accompagna perfettamente anche risotti e torte salate, nonché la pasticceria moderatamente dolce.

Natale e Capodanno sono sempre più vicini, e con loro feste , cenoni e brindisi. E accompagnare festeggiamenti e auguri con bollicine di qualità, facendo caso a profumi, sapori e agli abbinamenti con le pietanze è indubbiamente un valore aggiunto. Abbiamo quindi selezionato le 4 bottiglie più amate ed acquistate per brindare durante le feste , perfette anche come idea regalo : scoprile tutte!