4 salse particolari per arricchire i tuoi piatti

In questo momento di emergenza, costretti a star chiusi in casa, in molti si dedicano alla cucina creativa, per ingannare il tempo impegnandosi in ricette spesso estrose e in tentativi di realizzazione di piatti complessi o dai sapori inusuali. E per dare quel tocco in più di sapore che dona al piatto originalità e carattere, perché non ricorrere all’utilizzo di salse speziate, dal sapore deciso ed esotico, o magari ad una salsa che doni una particolare piccantezza al cibo? Ecco allora una selezione di quattro delle salse più originali ed apprezzate che puoi trovare ed acquistare su Amazon.it. Scoprile subito!

La salsa andalusa è una specialità della cucina belga composta da maionese, concentrato di pomodoro e peperoni e che viene utilizzata per accompagnare la carne grigliata, le uova e le patatine fritte. La salsa andalusa di Biobontà è una salsa frizzante e vivace grazie al sapore caratteristico del peperone rosso; realizzata con peperone biologico e uova biologiche da allevamento a terra, è ottima anche se spalmata sulle tartine, guarnite con fettine di uova sode, olive, capperi, ecc. Inoltre, è priva di glutine, lattosio e OGM e ogni ingrediente biologico è certificato e della più alta qualità.

Ottima, cremosa e dal gusto deciso, inteso ma equilibrato, la salsa Moretti è un prodotto di ottima qualità 100% made in Italy, realizzata in Calabria con le materie prime della zona. Perfetta per arricchire il gusto di diversi piatti e pietanze, come pizza, primi, stufati, insalati e bruschette, questa salsa è priva di allergeni, OGM, glutine, lattosio e coloranti e si avvale di ingredienti di altissima qualità, come le carni provenienti da allevamenti certificati o l'olio e il peperoncino reale calabrese (Ingredienti: carne di suino (grasso), peperoncino macinato, crema di peperoncino calabrese (salsa di peperoncino(98%)), sale, correttore di acidità E330 (succo di limone), peperoncino in polvere, olio di semi di girasole, sale).

La salsa tahina di Pepperwood Organics è realizzata con i migliori semi di sesamo al mondo, coltivati nei terreni fertili di Humera, in Etiopia, non mondati e macinati a pietra in maniera molto delicata per preservarne tutti i benefici nutrizionali ed il sapore e la consistenza morbida. Ricco di calcio e altri minerali preziosi, il sesamo utilizzato in questa salsa è certificato biologico, e la salsa è certificata kosher e vegana e priva di glutine, allergeni, latticini, OGM e sale aggiunto. Inoltre, la salsa tahina è l'ideale per la preparazione di piatti come l'hummus e il baba ghanoush, ma può anche essere consumata al naturale, aggiunta ad un frullato, spalmata su un toast o utilizzata per insaporire qualunque alimento.

Il Carolina Reaper è l'attuale detentore del guinness world record come peperoncino più piccante al mondo, con una piccantezza media di 1.569.300 SHU ma con picchi che raggiungono i 2.200.000 SHU. La crema di Assopepper è un prodotto solo per veri appassionati e amanti del super piccante: realizzata con peperoncino Carolina Reaper 99,9% e acido citrico, è di una piccantezza estrema, che richiede coraggio! Inoltre, questa salsa è un prodotto 100% italiano, e l'esclusivo uso del peperoncino come ingrediente principale consente un uso praticamente identico a quello del peperoncino fresco; pertanto può essere usata sia in cottura che nei piatti finiti, caldi o freddi che siano.

