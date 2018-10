Lo street food perfetto anche a casa: le salse migliori da scegliere

A tutti, prima o poi, viene voglia di street food o, meglio ancora, di junk food. Il tipico mangiare americano, quello che non è proprio alleato della linea, lo è del buon umore. Mette sempre d’accordo tutti, grandi e piccini. Hamburger, hot dog, alette di pollo BBQ, patatine fritte e chi più ne ha più ne metta. Ma cosa sarebbe lo street food senza salse?

Le salse, che siano dolci, piccanti, speziate o affumicate, sono fondamentali per aggiungere quel tocco intenso, saporito, deciso a panini, patatine e a qualunque altro cibo che rientri di diritto nel cosiddetto 'street food'. Ma quali sono le salse migliori da scegliere? Quelle che ognuno dovrebbe tenere sempre in casa, non si sa mai venisse una compulsiva voglia di mangiare americano?

Ne abbiamo selezionate 5 acquistabili anche su Amazon:

1. Sweet Baby Ray’s – salsa BBQ

Direttamente dall’America, la Sweet Baby Ray’s è quella salsa barbeque che davvero può cambiare la tua giornata in men che non si dica. Ideale per carne alla griglia, per hamburger, ma anche per donare un gusto più deciso alle patatine fritte, alle nuggets o alle alette di pollo, la salsa USA è senza glutine, ha certificazione Kosher e ha vinto diversi premi internazionali. Il suo prezzo giustifica la qualità.

Scopri di più su Amazon a 7,24 euro

2. Sriracha, Hot Chili Sauce

Amanti del piccante segnatevi questo nome: Sriracha, perché questa è la salsa che, una volta scoperta, non abbandonerete più. Si tratta di una salsa di origine thailandese, molto utilizzata in Vietnam e in America, per condire hummus, guacamole, zuppe, ma anche panini. Che ne dite di provarla sulla carne del vostro sandwich?

Scopri di più su Amazon a 11,95 euro

3. Tabasco

L’originale salsa al Tabasco, in molti la conosceranno ed è perfetta per donare un tocco piccante al proprio hamburger. Solo per palati davvero coraggiosi, questa salsa è originaria del Messico, ma ormai è molto diffusa anche in Italia e reperibile anche su Amazon.

Scopri di più su Amazon a 2,79 euro

4. Deliverey Salsa Messicana

Consigliata per le nachos, per farcire tortillas e tacos, la Salsa Messicana di Deliverey è perfetta anche per patatine fritte, bruschettine e panini. E su Amazon è in vendita ad un prezzo davvero competitivo.

Scopri di più su Amazon a 1,38 euro

5. Heinz Ketchup

Una salsa che non deve mai mancare nel frigo, per uno street food come tradizione comanda, è, ovviamente, il Ketchup. Ma un buon ketchup. Heinz è una sicurezza in questo caso. Una confezione di Tomato Ketchup senza addensanti, conservanti, né aromi artificiali è una garanzia.

Scopri di più su Amazon a 1,94 euro