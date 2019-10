Teabloom, i fiori che sbocciano nel tè

Il tè, dopo acqua e caffè, è la terza bevanda più consumata al mondo e si ottiene dalle foglie di una pianta, la Camellia sinensis; dalla stessa pianta si ricavano diverse varietà di tè, le cui differenze dipendono da molti fattori, tra cui il luogo di coltivazione, il periodo di raccolta e i diversi metodi di lavorazione. Ma esiste un tipo di tè veramente particolare, da gustare anche con gli occhi: i fiori di tè, che sbocciano letteralmente nella teiera.

Si tratta di vere e proprie composizioni artistiche, in cui le fresche foglie di tè sono legate a mano insieme a fiori commestibili come garofani e gelsomini, ma anche rose, calendule e ibischi, andando a formare una sfera.

Messa in infusione, questa sfera si schiude lentamente, facendo sbocciare il suo giardino segreto in uno spettacolo di colori e profumi. Requisito indispensabile per poter godere appieno di questa esperienza sensoriale è una teiera di vetro trasparente, attraverso la quale si potrà osservare la lenta e affascinante metamorfosi.

Eternal Love di Teabloom è un set completo ideato specificatamente per i fiori di tè; si compone di una teiera in vetro, impreziosita da un romantico coperchio con pomello a forma di cuore, un infusore per le foglie di tè e due meravigliosi fori di tè, realizzati a mano da sapienti artigiani del tè e confezionati singolarmente.

La teiera è realizzata in vetro borosilicato, che le permette di sostenere temperature elevate senza pericoli e di resistere agli shock termici, ed è pensata per ogni tipo di tè, che sia in bustina, sfuso o in fiori.

I fiori di tè sono commestibili, sprigionano un mix di aromi delicati e sapori fruttati e sbocciano quando entrano a contatto con l'acqua calda: basterà mettere la sfera dentro la teiera di vetro, versare dell'acqua calda e lasciare in infusione, fin quando le foglie non saranno aperte del tutto (circa 2 o 3 minuti). Poi, gira per liberare l'aroma e goditi la tua tazza di tè!

Il set di Teabloom si distingue per l'attenzione ai dettagli, in ogni fase della preparazione, e la freschezza dei prodotti, ed è coperto dalla garanzia di un anno.

