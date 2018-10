Le migliori tisane rilassanti per dormire bene

Dopo il periodo estivo in cui, la maggior parte di noi, ha avuto modo di staccare la spina da pensieri e lavoro, la ripresa della routine quotidiana non è semplicissima. Lavoro, bambini, casa: lo stress sale alle stelle e porta con sé nervosismo, agitazione e molto spesso anche insonnia. Un buon rimedio – anche economico – per riuscire a dormire bene, sono le tisane rilassanti.

Eccone 5 tisane per dormire che conviene sempre tenere in credenza:

1. Sleep Tea di Valley of tea

Lo ‘Sleep tea’ di Valley of tea è un infuso rilassante ideale per conciliare il sonno. Si tratta di una tisana della buonanotte, a base di melissa, camomilla, basilico sacro, erbe e spezie selezionate. Un infuso ricco di minerali e di antiossidanti provenienti da mela, finocchio, citronella, cumino, fave di cacao e altro. Il gusto è dolce e ha un retrogusto fruttato. Priva di caffeina, questa tisana è un toccasana contro l’insonnia.

2. Tisana dolce dormire

Già il nome promette bene. Si tratta di una miscela dal gusto deciso e fruttato, ideale anche per i bambini perché priva di teina. A base di camomilla, rosa canina, mela, verbena, arancio, karkadè e aromi naturali. Questa tisana si presenta in una confezione da 25 filtri.

3. Tisana pesca e limone Thès e traditions

Una dolce tisana rilassante al 100 per cento biologica, certificata dall’organizzazione francese Ecocert che promette di far dormire serenamente, lasciando in bocca un piacevole gusto. Nella tisana per dormire di Thès e traditions ci sono datteri, farina di riso, mela, melissa, lampone, camomilla, carote, finocchio, verbena, scorza di limone, fiori di luppolo, pesca, lavanda, fiordaliso ed altri ingredienti naturali e biologici.

4. Infuso al biancospino Erbecedario

Si presenta in una confezione di cartone grezzo bella anche da regalare ed è un infuso a base di tisana in foglie e fiori di biancospino. Una miscela rilassante e calmante, consigliata anche in caso di stress, insonnia, tachicardia, pressione alta e ansia. Basta lasciare in infusione, in una tazza di acqua, un cucchiaio di tisana in foglie per gustare la particolare e rilassante miscela.

5. Mielotisana Erbecedario

Forse non avete mai visto una tisana al vetro, ma esiste e Erbecedario la propone come un prodotto ideale per ritrovare calma e relax. Si tratta della Mielotisana, una tisana in vaso da 150g, con chiusura ermetica, realizzata con estratti di erbe officinali sciolti nel miele. Basta far sciogliere un cucchiaino di Mielotisana in una tazza di acqua calda per ritrovare la pace.

