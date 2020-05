Vino rosso: il Cabernet Sauvignon Doc "Icona" della cantina Astoria in offerta su Amazon.it

Il Cabernet Sauvignon "Icona" è un vino rosso veneto a denominazione DOC dell'azienda Astoria, che esprime il perfetto connubio del vitigno Cabernet con le colline trevigiane.

Questo vino viene prodotto da uve 100% Cabernet Sauvignon provenienti da vigneti siti nell'entroterra veneziano, un territorio che gode di ottime condizioni climatiche e dal suolo ricco di sali minerali, e le viti hanno un'età media di 10-15 anni, fornendo quindi una buona struttura al prodotto finale.

La vendemmia inizia ad ottobre, con la raccolta manuale delle uve al fine di preservare l'integrità dei grappoli, per poi procedere in cantina con la diraspatura e la pigiatura, che permettono di mantenere intatte le caratteristiche organolettiche delle uve. La fermentazione si svolge in acciaio a temperatura controllata seguita dal completamento della malolattica e, dopo opportuno illimpidimento, il vino viene immesso in bottiglia per l'affinamento finale, della durata di circa 5 mesi, prima dell'immissione in commercio: è proprio l'affinamento in bottiglia che fa emergere il profumo intenso di frutti a bacca rossa di questo vino.

Di un bel rosso rubino con sfumature violacee, il Cabernet Sauvignon "Icona" si caratterizza per le note fruttate e floreali, che riportano alla mente la frutta di bosco come more, lamponi e mirtilli, con un ritorno di erbaceo caratteristico del vitigno. All'assaggio risulta corposo, rotondo, armonico e vellutato, fresco e sapido con una lunga persistenza gustativa, e si abbina perfettamente alle carni arrosto e ai formaggi di media-lunga stagionatura. Inoltre, questo vino va servito ad una temperatura tra i 16 e i 18° C, stappando la bottiglia poco prima per l'ossigenazione, e deve essere conservato in un luogo fresco, asciutto ed al riparo da fonti di luce e calore.



Il Cabernet Sauvignon "Icona" 2017 di Astoria è realizzato con acini di Cabernet Sauvignon dell'annata 2017 ed è in offerta su Amazon.it: il set da 3 bottiglie da 750 ml è in vendita a soli 21,00€. Approfittane subito!

Scoprilo in vendita su Amazon.it