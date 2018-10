5 zuppe buone e 'istantanee' per affrontare autunno e inverno

Quando in autunno si rientra a casa, dopo una lunga giornata di lavoro, una zuppa istantanea è proprio ciò che ci vuole. Magari fuori fa freddo o piove e il tepore di casa, accompagnato ad un piatto caldo, rigenera, aiuta a ritrovare la pace, il relax e a staccare la spina dallo stress quotidiano.

Senza necessità di andare dal fruttivendolo di fiducia, senza dover trovare per forza il tempo (e le forze) di tagliare le verdure, lessarle, frullarle, tante aziende propongono zuppe già pronte, solo da scaldare, o da preparare in pentola e al microonde in pochissimi minuti.

Abbiamo selezionato 5 zuppe in vendita su Amazon, buone come quelle fatte in casa, che vi cambieranno la giornata:

1.Knorr Minestrone di Legumi

Partiamo da un minestrone solo da scaldare. Si tratta di Knorr Minestrone di Legumi. Una zuppa densa, cremosa, a base di fagioli, ceci, piselli, carote, senza conservanti, né coloranti, disponibile in barattolo di latta, che contiene la quantità giusta per due porzioni. Scaldato per 2-3 minuti in pentola o al microonde è pronto da gustare.

Scopri di più su Amazon a 1,65 euro

2. Knorr Zuppa ai 5 cereali

Un’altra zuppa saporita, nonché nutriente, è la Zuppa ai 5 cereali di Knorr. A base di orzo, fagioli cannellini e borlotti, lenticchie, avena, grano saraceno, farro e ceci, è priva di conservanti aggiunti, glutammato e coloranti. Si presenta in busta e si prepara in circa 15 minuti: i minuti necessari per portare a ebollizione l’acqua e quelli per la cottura della zuppa di cereali.

Scopri di più su Amazon a 5,80 euro

3. Probios Zuppa di Miso alle alghe

Per chi è alla ricerca di una zuppa dai sapori asiatici che si prepari in pochissimi minuti, Probios propone la sua zuppa di Miso con alghe comprese. Una zuppa bio, istantanea, molto apprezzata dai clienti.

Scopri di più su Amazon a 6,09 euro

4. Knorr crema di patate e porcini

Buona, cremosa, ideale da accompagnare con dei crostini di pane, è la crema di patate e porcini di Knorr. Basta versare il contenuto della busta in 750ml di acqua fredda e portare a ebollizione girando ogni tanto. Far cuocere la crema a fuoco lento per 3 minuti, mescolando, e il piatto è pronto.

Scopri di più su Amazon a 9,90 euro (per 5 confezioni)

5. Heinz Tomato Cup Soup

Per gli amanti della zuppa di pomodoro (buona anche questa con pezzetti di pane croccante), Heinz propone la sua crema di pomodoro, da scaldare e mangiare. Una coccola dolce e buona per concludere piacevolmente la giornata.

Scopri di più su Amazon a 6,92 euro