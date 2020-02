La concessione del telefono di Andrea Camilleri diventa un film

Andrea Camilleri, lo scrittore siciliano scomparso lo scorso luglio all'età di 93 anni, continua ad appassionare i suoi fan. Salito alla ribalta con il personaggio di Montalbano, è stato autore di libri ironici e pungenti, tra questi non poteva mancare "La concessione del telefono" diventato un film per la televisione.

Il romanzo non è il primo che diventa una pellicola, infatti, fa parte del ciclo de I Racconti di Vigata ed è stato preceduto da La Mossa del Cavallo e La Stagione della Caccia.

La pellicola ricalca il libro edito dalla Sellerio. Narra la storia di Pippo Genuardi, un commerciante di legnami nato a Vigata a metà ottocento. Questa, però, non è la sua principale occupazione, l'uomo ha una propensione particolare nel cacciarsi nei guai. Anche quando sembra aver messo la testa a posto sposando Taninè Schilirò, in realtà si fa ancora tentare. Pippo ama le donne e non si accontenta mai.

In attesa dell'uscita del film diretto da Roan Johnson, non vi resta che leggere o rileggere "La concessione del telefono".