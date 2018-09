Amazon Launchpad: arriva in Italia il negozio online dedicato a startup ed insoliti gadget

Amazon Launchpad debutta anche nel nostro Paese, dopo essere stato lanciato negli Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania, Cina e Messico. Si tratta di una sezione del famoso negozio online dedicata alla vendita di prodotti, non solo hi-tech, realizzati da startup. Piccole aziende che sono riuscite a lanciare sul mercato prodotti innovativi e fuori dal comune grazie anche al supporto di piattaforme di crowdfunding come Kickstarter.

All'interno di queste sezione troviamo tantissimi gadget curiosi come Powerme, un cavetto-caricabatterie, realizzato da due giovani italiani, che permette di caricare il proprio cellulare utilizzando un altro smartphone.

Citiamo inoltre Nanoleaf Aurora, un innovativo pannello Led smart e Filo Tag, un pratico localizzatore di oggetti Bluetooth, Made in Italy.

Scopri di più su Amazon