Ancora pochi giorni e potremo vedere The Romanoffs, la serie evento di Amazon Prime Video

Pioggia, temperature basse e una lunga settimana di lavoro? Non c'è niente di meglio che rilassarsi sotto le coperte al caldo, con una tazza di latte davanti ad una bella serie tv. Amazon lo sa! Dopo avervi presentato le proposte di settembre, non poteva di certo lasciarvi senza una nuova e accattivante produzione perfetta per il mese autunnale. Grazie ad Amazon Prime Video potrete gustarvi dal 12 ottobre la tanto attesa serie The Romanoffs.

La serie di punta del catalogo Amazon Prime Video arriva dopo una genesi lunga e travagliata. Il progetto iniziato nel 2016 concepito come il prodotto in grado di sfidare Netflix, è stato affidato al creatore di Mad Men, Matthew Weiner, stretto collaboratore della Weinstein Company. Dopo le accuse di molestie che hanno travolto il produttore americano, l'azienda di e-commerce ha deciso di interrompere momentaneamente il progetto. Qualche mese dopo Amazon ha deciso di portare a termine la serie che finalmente entrerà a far parte del catalogo Amazon Prime Video.

The Romanoffs è una sorta di mini-film diviso in episodi, in cui i vari protagonisti sparsi in giro per il mondo hanno una caratteristica in comune, sono tutti convinti di essere gli eredi ufficiali della più grande e famosa famiglia reale russa.

Ogni storia è ambientata in uno stato differente, in totale sette, in cui i personaggi e gli interpreti sempre diversi sono convinti di essere i discendenti dei Romanoffs le cui tracce si sono perse a seguito della Guerra Civile Russa. La serie quindi non ripercorre la storia della famiglia reale russa, ma è solo uno spunto da cui partire, come si può vedere dal trailer ufficiale diffuso da Amazon.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

La premiere in arrivo il 12 ottobre sarà composta da due episodi. Successivamente Amazon Prime Video rilascerà una puntata ogni 7 giorni. La serie disponibile soltanto in lingua originale sarà completata con sottotitoli in italiano per consentire la visione a tutti. Per la versione doppiata dobbiamo pazientare fino ai primi mesi del 2019.

Curiosi di vedere la serie evento ispirata alla famiglia reale russa? Non dovete far altro che iscrivervi ad Amazon Prime. Oltre a ricevere i prodotti in meno di 24 ore, avrete la possibilità di godervi tutte le offerte Video messe a disposizione dal colosso americano. Ancora non siete iscritti? Non resta che sottoscrivere il contratto e potrete usarlo gratis per 30 giorni!