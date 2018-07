Yellow Submarine, due nuovi libri celebrano i 50 anni

Cinquanta anni fa usciva il film Yellow Submarine, pellicola psichedelica in cui i Fab Four apparivano sul grande schermo in versione cartoon. La Gallucci Editore in onore dell'anniversario che cade esattamente nel luglio 1968, ha ripubblicato due libri per ricordare l'uscita della pellicola.

Il progetto del film nato dall'omonima canzone scritta da John Lennon e Paul McCartney nel 1965, era il manifesto dello spirito dell'epoca e incoronava definitivamente i quattro ragazzi di Liverpool come leggende del rock. I baronetti decisero di incidere solo le canzoni e di lasciare il doppiaggio delle loro voci ad attori professionisti, realizzando un cammeo alla fine del film. La storia e il successo della pellicola rivivono in due testi ripubblicati dalla casa editrice romana.

Yellow Submarine

Yellow Submarine è la riedizione dell'albo illustrato, con i disegni originali di Heinz Edelmann realizzati su un progetto grafico di Fiona Andreanelli. Il libro è una favola che debutta con il classico "c'era una volta" per poi trasportarci nel magico mondo di Pepperlandia.

Yellow Submarine mini pop-up

Il piccolo pop up book a fisarmonica in versione tridimensionale cattura magnificamente l'atmosfera sottilmente psichedelica del viaggio dei Fab Four nel sottomarino giallo. Grazie ai colori e alla struttura è adatto anche ai più piccoli.

Entrambi i libri sono irrinunciabili se si vuole ricordare un film e un album simbolo della lunga avventura beatlesiana. L'anniversario è stato ricordato anche con l'uscita in edizione limitata, di un picture disk in vinile che ripropone il singolo originale Yellow Submarine, mentre sul lato B è possibile ascoltare Eleanor Rigby.