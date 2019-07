Gli accessori per aiutare cani e gatti ad affrontare il caldo estivo

Le alte temperature e l'umidità mettono particolarmente a rischio anche la salute degli animali domestici; i cani, in particolar modo, sono esposti a possibili shock e colpi di calore, ma anche i gatti soffrono molto la calura estiva.

In questo periodo particolarmente caldo è dunque fondamentale che il nostro amico a quattro zampe abbia a disposizione acqua fresca e luoghi confortevoli dove riposare; per questo abbiamo selezionato gli accessori migliori per prezzo e qualità che puoi trovare su Amazon.it e che aiuteranno cani e gatti a superare indenni, e al fresco!, questa caldissima estate.

Acqua sempre fresca

Questa fontanella automatica per animali domestici è l’ideale per invogliare i gatti a bere di più, importantissimo soprattutto in estate, e per lasciare acqua sempre fresca a disposizione dei nostri amici.

Silenziosissima e a basso consumo, è realizzata in plastica di alta qualità senza Bpa, inodore e resistente, e ha una capacità di 2 litri. Inoltre, ha un filtro ai carboni attivi (incluso nella confezione) e ben sei punti di uscita per l'acqua, che finisce a cascate nella vasca principale. È bene cambiare il filtro ogni 30 giorni, mentre la fontanella va pulita, cambiando l’acqua, circa ogni 3.

Ciotola refrigerante con base di appoggio (diametro di 23 cm): la parte interna, del diametro di 15 cm, è rimovibile e va lasciata in freezer per circa 2 ore, così da refrigerare l’acqua per le successive 8 ore. Utilissima e dall’ottimo rapporto qualità/prezzo.

Per un fresco riposo

Il tappetino refrigerante di Pecute è perfetto per offrire a cani e gatti un luogo fresco in cui riposare durante le calde giornate estive.

Realizzato in materiale 300D Oxford composito, impermeabile, resistente ai graffi e all’usura e con bordi rinforzati, questo tappetino ha al suo interno un gel 100% atossico e sicuro per persone e animali. Il tappetino in gel raffredda gradualmente la temperatura corporea dei nostri amici a quattro zampe, prevenendo eccessivo calore e disidratazione.

Facile da pulire e da trasportare, ha uno spessore di 0,4mm ed è disponibile in tre taglie: M (65x50 cm), L (90X50 cm) e XL (120x75 cm). Ricorda che la temperatura corporea del tuo animale domestico farà sì che il tappetino si riscaldi durante l’utilizzo: quando questo succede, lascia che il tappetino si “ricarichi” lontano dall’animale, per poi ricominciare subito a usarlo!

Giocare con l’acqua

Se hai un giardino o un grande terrazzo, questa piscina è l’ideale per divertirsi e rinfrescarsi con il tuo cane, e con quei pochissimi gatti a cui piace l’acqua.

Comoda, leggera e maneggevole, è molto resistente, in quanto rigida e non gonfiabile. Facilmente lavabile, la piscina marcata Intex è anche economica, ma soprattutto divertente: consigliatissima!

Pro: resistente a morsi e graffi, non deve essere gonfiata, fantasia colorata e divertente, capiente;

Contro: deve essere sostenuta da entrambi i lati durante il riempimento, soprattutto per i primi centimetri d’acqua

Da unire alla piscina, ma perfetti anche per mare e lago, i giochi galleggianti sono un’opzione ideale per divertirti con il tuo cane. Queste palline sono realizzate in gomma resistente e sono anche compatibili con i lanciatori Chuckit, di grande aiuto per tutti i proprietari di cani instancabili.

