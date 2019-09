Gli accessori più utili da usare per difendersi in caso di aggressione

Andare in giro passando per una zona malfamata, viaggiare da soli in treno, metropolitana o autobus, tornare a casa di sera da soli ed in luoghi isolati: sono situazioni che possono mettere a rischio tutti, sia uomini sia donne.

Per uscire da situazioni rischiose o, meglio, per evitarle prima che si presentino è innanzitutto importante osservare alcune semplici regole: non isolarsi in luoghi poco frequentati e poco illuminati, evitare l’utilizzo di cellulari e auricolari mentre si cammina, rimanere vigili e guardarsi sempre intorno con attenzione, soprattutto di sera, e imparare a valutare il grado di rischio di ciascuna situazione. E in caso di aggressione, la fuga è indubbiamente la strategia più efficace. Se non è possibile scappare, è importantissimo chiedere aiuto o riuscire a difendersi per poi scappare subito.

In commercio esistono degli strumenti utilissimi per aiutarti in queste situazioni pericolose: abbiamo quindi selezionato i 4 accessori più utili per difendersi in caso di aggressione.

Allarme personale potentissimo e di facile utilizzo: sarà sufficiente infatti tirare via la levetta per attivare l’allarme (130dB), così da attirare l’attenzione dei passanti o sorprendere (e stordire, vista la potenza del suono) l’aggressore e darsi alla fuga. Abbastanza piccolo da entrare facilmente in tasca, ha un moschettone per essere usato come portachiavi o agganciato ovunque e una luce LED che funge da torcia.

Questo spray anti-aggressione è composto da un gel brevettato di nuova generazione che ne garantisce il possesso e il trasporto in piena legalità. Efficace e potente, questo gel, a contatto con il viso, comporta impossibilità di aprire gli occhi, annebbiamento della vista, forte amaro in bocca e disorientamento. Inoltre la sua efficacia è immediata, così da permetterti subito di darti alla fuga. Dotato di una valvola di sicurezza brevettata per evitare fuoriuscite accidentali o improvvise, lo spray di Safe Defense ha una portata di circa 4 metri e, grazie alla sua composizione in gel, non si disperde nell’aria, evitando così che il prodotto torni indietro a causa del vento o che raggiunga accidentalmente altre persone.

Un kubotan è una piccola barra di metallo che viene utilizzato principalmente come strumento per l'autodifesa alla brevissima distanza. Si tiene in una mano, stretta a pugno, in modo che entrambe le estremità sporgano leggermente; questo strumento ha un grande potere penetrante grazie alla ridotta superficie di contatto, ed è possibile utilizzarlo anche come un martello d'emergenza (ad esempio in macchina per rompere i vetri).

La confezione comprende due kubotan lunghi 14 cm, un nero e uno argento, realizzati in alluminio di alta qualità e molto leggero (50 grammi ciascuno). Grazie all’anello presente, possono essere facilmente usati come porta chiavi, così da averli sempre con sé; inoltre, le scanalature presenti lungo il kubotan offrono una presa ottimale e rafforzano l'aderenza della mano.

Perfetti come allarme personale, questi fischietti sono molto potenti (fino a 120 decibel) e ti permettono di attirare l’attenzione dei passanti o sorprendere il tuo aggressore. Sono utili anche in situazioni d’emergenza durante attività all’aria aperta, come anche per richiamare il tuo cane! Realizzati in lega di alluminio, resistente e durevole, sono molto leggeri e possono essere facilmente utilizzati come porta chiavi o attaccati ad un cordino da mettere al collo.

