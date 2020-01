5 accessori per dormire bene e dire addio alle notti in bianco

A quanti è capitato di mettersi a letto, pronti per dormire, e ritrovarsi a fissare il soffitto per il resto della notte? Sentirsi esausti e non riuscire a prender sonno, passare ore a fissare il soffitto o addormentarsi sul divano e svegliarsi dopo un paio di ore, intontiti e incapaci di riprendere sonno una volta arrivati al letto, sono tutte situazioni molto comuni: i disturbi del sonno, infatti, coinvolgono ben il 45% della popolazione mondiale.

Ma riuscire a dormire bene è essenziale per la qualità della vita: aiuta a mantenersi in forma, a prevenire attacchi di cuore e diabete, migliora la memoria e molto altro. Abbiamo quindi selezionato gli accessori più apprezzati dagli utenti di Amazon.it per riuscire a prendere sonno velocemente e dire addio alle notti in bianco!

Questo set è l'ideale per chi vuole proteggersi da luci e rumori durante la notte: la mascherina è morbida, leggera e confortevole, realizzata in 100% seta di gelso naturale di alta qualità. Completamente oscurante, ipoallergenica e traspirante, veste perfettamente senza stringere ed ha un cinturino elastico regolabile. Comodo e conveniente, il set comprende anche due paia di tappi in poliuretano espanso monouso e una piccola sacchetta in velluto, molto pratica per trasportare il tutto.

Scoprilo su Amazon.it a 8,99€

Il rumore bianco è un rumore costante che nasconde tutti gli altri suoni che possono disturbarci e che, con la sua ripetitività, rilassa i muscoli, libera la mente e riduce l'ansia, regalandoci un relax senza precedenti. Di conseguenza, il rumore bianco viene spesso utilizzato per conciliare il sonno di neonati ed adulti. La macchina per il sonno di Noudoo è un accessorio di qualità e facile da usare, con 9 diverse tipologie di suoni rilassanti e una funzione di rilassamento tramite la respirazione. Leggera, compatta e facile da trasportare, questa macchina è dotata anche di una lucina a led blu, della funzione di memoria musicale e di un timer di funzionamento regolabile in 15, 30 o 60 minuti. Inoltre, si ricarica via cavo USB (compreso nella confezione).

Scoprila su Amazon.it a 13,99€

La lavanda è una pianta famosa per le proprietà calmanti, ansiolitiche, antimicrobiche e antinfiammatorie, capace di agire sul sistema nervoso centrale con azione sedativa, di combattere l'insonnia e di favorire il rilassamento muscolare. Inoltre, l'olio essenziale alla lavanda ha anche un’accertata attività antibatterica e repellente per zanzare e altri insetti.

Lo spray di Lavodia è composto da un mix di olio essenziale di lavanda puro al 100%, acqua e alcol cosmetico, poiché le naturali caratteristiche corrosive dell'olio essenziale non lo rendono utilizzabile senza altri liquidi vettori. Vegano, privo di OGM e cruelty free, basterà nebulizzare questo prodotto sui cuscini per godere del suo profumo naturale e rilassante e dormire sonni sereni.

Scoprilo su Amazon.it a 14,95€

La meditazione è una delle pratiche più efficaci per rilassarsi e, di conseguenza, riuscire a dormire bene. Il metronomo luminoso marcato Dodow ti aiuta a rilassarti e a farti addormentare tramite una luce che guida il tuo respiro. La luce blu a led si accenderà e spegnerà a intervalli regolari, aiutandoti ad assumere una respirazione più profonda, a rilassare il corpo e svuotare la mente, facendoti addormentare più velocemente.

Scoprilo su Amazon.it a 49,90€

Le coperte ponderate hanno un peso variabile dai 6 agli 11 kg e sono utilizzate da tempo dalla comunità medica grazie ai loro benefici per la salute: queste coperte, infatti, utilizzano l'input propriocettivo e, attivando punti di pressione in tutto il corpo, rilassano il sistema nervoso, aumentando i livelli di serotonina e melatonina e diminuendo i livelli di cortisolo. In questo modo, aiutano a rilassare il sistema nervoso, a combattere ansia e stress e a migliorare il sonno. Quella di Baloo è una coperta ponderata matrimoniale (152 cm x 203 cm) di 9 kg realizzata in cotone naturale traspirante di alta qualità, privo di qualsiasi agente chimico e certificato Oeko-Tex per il massimo livello di comfort e di sicurezza. Morbida, eco-friendly e disponibile in un rilassante colore bianco, non dà problemi né in lavatrice né in asciugatrice e assciura un sonno profondo e sereno.

Scoprila su Amazon.it a 110,00€