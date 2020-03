Giornata mondiale del sonno: tutti gli accessori per riposare e svegliarsi pieni di energia

La giornata mondiale del sonno 2020 sarà il 13 marzo. Come ogni anno la data coincide con il secondo venerdì di marzo, prima dell’equinozio di primavera.

La giornata organizzata dalla World Association of Sleep Medicine è nata per sensibilizzare sui disturbi del sonno.

Per svegliarsi pieni di energia e riposati, non basta solo dormire le ore sufficienti, ma si deve farlo bene. A volte complice lo stress accumulato durante la giornata la qualità del sonno non è delle migliori.

Quindi per riposare al meglio ecco alcuni accessori che non possono mancare nella camera da letto.

Per chi ha problemi ad addormentarsi o si sveglia improvvisamente nel corso della notte, questo metronomo concilia il sonno in maniera naturale. Basta toccare la superficie touch una sola volta per attivare la modalità 8 minuti o due volte per la modalità 20 minuti. Il metronomo proietta un fascio di luce blu sul soffitto e lo sincronizza con la vostra respirazione, si espande quando inspirate e si ritrae quando espirate. In questo modo si induce una sensazione di stanchezza e quindi favorisce l’addormentamento. L’apparecchio si spegne da solo alla fine dell’esercizio, e sarete pronti per dormire sogni sereni.

Pro. E’ utile anche per calmare e conciliare il sonno dei bambini.

Contro. Il tempo di espansione della luce non è regolabile.

In base agli ultimi studi scientifici, accompagnare il sonno con profumi conosciuti, aiuta a dormire meglio. Quindi nella camera da letto non può mancare un diffusore di aromi. Questo non solo diffonde l’essenza preferita, ma purifica l’aria e funziona come un umidificatore. Il design alla moda ed elegante si adatta perfettamente ad ogni ambiente. Non dovete fare altro che premere il pulsante Nebbia, scegliere un'impostazione del timer tra 1, 3 e 6 ore e avrete un piacevole aroma. Per conciliare ulteriormente il sonno potete azionare il pulsante Light e regolare le 7 luci a Led nella modalità acceso, fisso o alternato. Il diffusore si spegne automaticamente al termine del tempo e attraverso un segnale acustico avverte quando l’acqua all’interno è finita.

Pro. Concilia il sonno ed è bello esteticamente.

Contro. Il segnale d’accensione è un po’ rumoroso.

Per alcuni ascoltare la musica preferita aiuta a rilassarsi e ad accompagnare la fase del sonno. Per evitare di usare cuffie o auricolari che potrebbero essere ingombranti, la soluzione è il cuscino musicale. Il modello ha al suo interno un altoparlante, sottile e integrato con l’imbottitura, collegabile a qualsiasi lettore mp3, smartphone o tablet. Potrete ascoltare direttamente le vostre playlist o audiolibri senza disturbare chi vi sta vicino, perchè potete regolare il volume direttamente dal supporto. Privo di batterie, il cuscino è realizzato con una fodera 50% in cotone e 50% in poliestere, mentre l’imbottitura è 100% fibra ipoallergenica di poliestere.

Pro. Il cuscino è morbido e il suono è nitido.

Contro. Per alcuni utenti il cavo è un po’ sottile.

Se alla musica preferite dei rumori di sottofondo per addormentarvi, il generatore di rumori, è un accessorio indispensabile. L’apparecchio ha dieci suoni di ventola, dieci variazioni di rumore bianco, in colore rosa e marrone, due varietà di suoni oceanici, calma e surf, adatti ad ogni esigenza e per annullare i rumori ambientali che vi circondano. Grazie al controllo del volume e al timer potete programmare la durata dei rumori. Se non volete disturbare chi vi sta accanto, potete utilizzare le cuffie grazie al connettore da 3,5 mm. Il design essenziale e moderno, si adatta ad ogni stile. Disponibile in bianco o nero, grazie all’alimentazione AC o USB potete usarlo in ogni stanza o mentre siete a lavoro.

Pro. I rumori bianchi conciliano il sonno dei più piccoli.

Contro. Con il volume basso non copre perfettamente i rumori esterni.

Avere un vicino di letto che russa, disturba il suo, ma soprattutto il vostro sonno. Quindi per dormire serenamente ci sono i dispositivi antirussamento. Sul mercato ce ne sono tanti, ma non tutti funzionano allo stesso modo. Quindi, per rispondere ad ogni esigenza, il kit con 4 soluzioni è la scelta ideale. All’interno del pacchetto ci sono 5 strisce nasali medie e 5 large, che aprono delicatamente le narici in modo da poter respirare attraverso il naso e alleviare la congestione. La fascia sottogola regolabile evita di russare e la secchezza delle fauci. Bite dentale automodellante in materiale morbido silicone EVA, libero di BPA, la stecca si adegua perfettamente alla bocca dopo averla riscaldata. I dilatatori nasali senza BPA, sono disponibili in 4 misure differenti (S, M, L, XL), per ogni esigenza. Non vi resta che scegliere il dispositivo che fa per voi e dormire sonni sereni.

Pro. Permette di scegliere diverse soluzioni.

Contro. Non c'è il libretto delle istruzioni.

Se la luce vi infastidisce, per eliminarla e dormire al buio, la mascherina è un aiuto indispensabile. Realizzata in schiuma memory a poco rimbalzo e tessuto sottile, si adatta al viso in modo naturale e confortevole. Questa caratteristica riduce la pressione sugli occhi ed è perfetta sia per gli uomini che per le donne. Il cinturino realizzato in velcro morbido e regolabile non si aggroviglia sui capelli e rimane ancorato nel corso della notte. Disponibile in grigio o nero, non dovete fare altro che scegliere il vostro colore preferito.

Pro. Il bordo imbottito lascia libertà di movimento alle palpebre.

Contro. E’ un po’ scomoda per chi dorme sul fianco.

