Dallo shampoo alla spazzola asciugatrice, i migliori prodotti per la pulizia del cane

Tutti i proprietari di cani sanno che prendersi cura della pulizia del proprio quattro zampe non è questione da poco: non tutti i cani, infatti, amano essere lavati, e tra ricci, nodi e sporcizia spesso la pulizia del cane si rivela essere un lavoro faticoso e poco appagante per entrambi.

Ma niente paura! In commercio, infatti, esistono tantissimi prodotti ed accessori che facilitano questo compito, rendendo il momento della pulizia piacevole sia per il cane e per il proprietario. Dagli shampoo per cuccioli e pelo delicato agli accessori per pulire zampe e orecchie, passando per spazzole e deodoranti, ecco 10 prodotti per la pulizia del cane da acquistare su Amazon.it!

Ideale per cani a pelo lungo o riccio, questa spazzola asciugatrice 2 in 1 ti permette di asciugare il cane pettinandone contemporaneamente il pelo. Leggera e dal design ergonomico, questa spazzola è dotata di due modalità di calore tra cui poter scegliere (flusso d'aria delicato o intenso), un filtro raccogli peli removibile e di denti in acciaio inossidabile con punta morbida, per non danneggiare la pelle del cane. Inoltre, la spazzola è resistente e molto efficace da usare sia dopo il bagno che in caso di pioggia, e nella confezione è incluso un pettine per rimuovere i peli dalla spazzola dopo l'utilizzo.

Scoprila in vendita su Amazon.it

Questa striglia in gomma è indicata per spazzolare quotidianamente i cani a pelo corto e per massaggiare il manto e distribuire lo shampoo durante il bagno. Morbida e delicata, è facile da usare, anche grazie alla cinghia in velcro regolabile, ed ha un effetto massaggiante che rilasserà il tuo cane, rendendo piacevole e divertente il momento della pulizia.

Scoprila in vendita su Amazon.it

I cani hanno bisogno di correre e annusare in libertà, ma tra fango, terra, erba e sabbia le zampette sporche diventano l'incubo di tantissimi proprietari. Per lasciare la giusta libertà ai nostri amici a quattro zampe senza dover rinunciare ad una casa pulita arriva l'accessorio definitivo: il set pulisci zampe di Sunshine Smile! Il set ti permette di pulire facilmente le zampe del cane al rientro da ogni passeggiatasi e si compone di un Paw Control (9,8x15 cm), una sorta di bicchiere con punte in silicone massaggianti da usare sia a secco, per eliminare sabbia e sporco superficiale, che con acqua, per una pulizia più intensiva, e un panno in cotone morbido ed assorbente, per asciugare le zampette al termine del lavaggio.

Scoprilo in vendita su Amazon.it

Lo shampoo a secco è la soluzione ideale quando si ha poco tempo per pulire il cane, dato che non necessita né di acqua né di risciacquo. Dalla formula naturale priva di allergeni, lo shampoo secco di Pro Pooch è un prodotto lenitivo a base di aloe e avocado, per nutrire profondamente la pelle e il pelo, che non lascia residui e rimuove i batteri che causano cattivi odori, lasciando il pelo pulito e morbido. Dal pH equilibrato, delicato ed efficace questo shampoo è adatto ai cuccioli di età superiore a 6 settimane e per tutte le razze di cani ed è privo di alcool, parabeni, silicone, SLES, SLS, DEA ed enzimi.

Scoprilo in vendita su Amazon.it

Le salviette di Pogi's Pet Supplies sono l'ideale per togliere lo sporco, i cattivi odori, rinfrescare ed ammorbidire il pelo e, grazie alle dimensioni extra large (20 x 23 cm), possono essere utilizzate comodamente anche sui cani di taglia grande. Formulate con aloe vera, vitamina E e awapuhi hawaiana e prive di parabeni, alcool, clorina e prodotti chimici aggressivi, queste salviette sono realizzate in bambù (certificate secondo lo standard Oeko-Tex), biodegradabile e non inquinante, sono perfette per la pulizia di zampe e pelo e sono disponibili in due varianti: senza profumazione o al profumo di tè verde.

Scopri la confezione da 100 salviette in vendita su Amazon.it

Lo shampoo "Life's An Itch" di Pet Head è uno shampoo lenitivo che contrasta pruriti e irritazioni. Realizzato con olio di tea tree, farina d'avena, aloe vera, proteine del grano, vitamine e camomilla, questo shampoo tratta le irritazioni dovute da punture di insetto, allergie e pelle secca, purifica, fortifica e idrata i follicoli piliferi, nutre la pelle e condiziona il mantello; inoltre, ha un ph equilibrato ed un profumo piacevolissimo di cocomero fresco.

Scoprilo in vendita su Amazon.it

Quello di Yuup è uno shampoo per cani specifico per il pelo delicato dei cuccioli e per le pelli più sensibili. Le proteine del latte e del riso, unite alle vitamine C + E + pantenolo, nutrono il pelo e ammorbidiscono la cute insieme agli estratti di tè verde, angelica e miele per una dolce protezione. Ideale per tutte le razze, per i cuccioli (dopo la fine del primo ciclo di vaccinazioni) e anche per i gatti, questo shampoo deterge delicatamente, protegge le pelli più delicate ed è privo di profumazione.

Scoprilo in vendita su Amazon.it

Pulire le orecchie dei cani non è compito facile: il canale uditivo è delicato e spesso "il paziente" non vuole saperne di stare fermo. Le salviette da dito di Vet's best sono comodissime da usare, grazie alla forma specificatamente studiata per le orecchie dei cani e per rimuovere lo sporco delicatamente ed efficacemente. Queste salviette lenitive e non irritanti rimuovono il cerume, riducono gli odori e aiutano a migliorare l'igiene generale delle orecchie del cane, sono pre imbevute e sono arricchite con ingredienti sicuri e naturali, come l'aloe vera.

Scopri la confezione da 50 salviette in vendita su Amazon.it

Quello di Aquapaw è un accessorio fondamentale per tutti quei cani che non amano il momento del bagno, ma è perfetto da usare anche durante il taglio delle unghie, le spazzolate e tutti quei momenti che il cane può mal tollerare. Infatti, lo "Slow Treater" è un accessorio realizzato in silicone che può essere riempito con paste alimentari gustose che tengono impegnato il cane durante i momenti stressanti. Inoltre, il cibo viene trattenuto tra le punte in silicone, così da tenere impegnato e focalizzato il cane su questo golosissimo accessorio, che può anche essere congelato e lavato in lavastoviglie.

Scoprilo in vendita su Amazon.it

Lo spray di Pro Pooch è un deodorante per cani con fragranza di talco, che lascia il pelo profumato, rinfrescato e, allo stesso tempo, idratato e nutrito. Realizzato con estratti di aloe vera lenitiva, che nutrono e ristrutturano la pelle e il manto, questo spray è un prodotto vegano ed ipoallergenico, con un ph equilibrato adatto a tutte le razze e tutti i tipi di pelo ed è privo di alcool, parabeni, silicone, tensioattivi chimici SLES, SLS, DEA ed enzimi.

Scoprilo in vendita su Amazon.it