I più curiosi accessori per smartphone

Il nostro viaggio alla scoperta dei prodotti più bizzarri presenti su Amazon ci porta oggi nel mondo degli accessori per smartphone. Sul noto sito di shopping online è infatti possibile trovare, oltre a gadget hi-tech fuori dal comune, anche particolari prodotti da utilizzare con il nostro cellulare come ad esempio un caricabatterie disinfettante o un’originale piramide olografica.



1. Caricabatterie a manovella

Iniziamo questa rassegna con un caricabatteria a manovella, utile a ricaricare lo smartphone utilizzando solo la nostra forza fisica. Un accessorio economico, resistente all'acqua e dotato della classica porta USB.

Scopri di più su Amazon

2. Piramide olografica

Su Amazon è anche possibile trovare prodotti decisamente fuori dal comune come questo accessorio in grado di proiettare un ologramma sfruttando il display dello smartphone. Un semplice oggetto con dimensioni di 10.5 x 10.5 x 7.5 cm e base in gomma per proteggere lo schermo del nostro cellulare.

Scopri di più su Amazon

3. PhoneSoap 3

PhoneSoap 3 è un particolare gadget dalla duplice funzione; si tratta infatti di un caricatore per smartphone con funzione disinfettante. Grazie infatti ad un sistema di lampade UV, questo accessorio riesce ad uccidere il 99,99% di batteri presenti sulla superficie del nostro cellulare.

Scopri di più su Amazon



4. Robot Sphero 2.0

Sphero 2.0 è una piccola sfera-robot controllabile da smartphone e tablet tramite l’app dedicata. Un simpatico robot che viaggia fino a 2 metri al secondo, con un raggio massimo di 20 metri e dotato di connessione Bluetooth.

Scopri di più su Amazon



5. Etilometro per smartphone

Concludiamo questa rassegna con il Floome IT, un etilometro per smartphone che grazie all'app dedicata, è in grado di stimare la concentrazione di alcol nel sangue. Un prodotto che si collega allo smartphone tramite jack audio standard.

Scopri di più su Amazon

Scopri tutti i vantaggi di Amazon Prime: iscriviti e usalo gratis per 30 giorni!