Alessia Gazzola ha vinto il Premio Bancarella con il libro "Il ladro gentiluomo"

La scrittrice di gialli Alessia Gazzola, autrice di numerosi libri, tra cui "Lena e la tempesta" ha vinto il premio Bancarella, giunto alla sua 67esima edizione, con il romanzo Il ladro gentiluomo. Il libro è l'ultima avventura della serie de L'allieva, che ha come protagonista il medico legale, Alice.

Alice Allevi, diventata specialista in Medicina legale, ha affrontare scelte difficili che l'hanno portata a prendere decisioni importanti sia in ambito lavorativo che sentimentale. Convinta di avere trovato la serenità con Claudio Conforti, l'affascinante medico legale con il quale ha condiviso ogni momento della specializzazione, vive un momento di smarrimento che la porta a chiedere e ottenere il trasferimento a Domodossola.

Qui si trova subito coinvolta in un nuovo caso. Durante un'autopsia di routine, Alice ritrova un diamante nello stomaco del cadavere. Una pietra di notevole caratura e valore, ma anche una prova importante per il caso. Alice quindi convoca un ufficiale giudiziario a cui darlo in custodia. L'ufficiale che si presenta è un uomo distinto ed elegante, dai modi cortesi ed impeccabili, quindi Alice gli affida il diamante. Ed è a quel punto che il fantomatico ufficiale sparisce nel nulla e per Alice iniziano i problemi.