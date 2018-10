Aurique la linea sportiva di Amazon che accompagnerà le donne durante la corsa

Dopo Truth & Fable dedicato alle occasioni speciali, find. per gli amanti dello street style, Iris & Lilly la linea di lingerie e Meraki, il marchio di capi basic uomo donna, Amazon ha lanciato per la stagione autunno-inverno 2018/19 Aurique. La collezione interamente dedicata all'activewear unisce funzionalità e stile durante le attività sportive di ogni donna.

La collezione che comprende leggings, reggiseni sportivi, top e giacche da running si basa sulla qualità dei materiali. I tessuti sono stati accuratamente selezionati per andare incontro allo stile di vita delle donne sportive e alle loro esigenze durante l'attività fisica.

I capi dal design accattivante sono decorati con inserti in rete e stampe lucenti e vanno dalle giacche da running metallizzate ai leggings sportivi stampati, fino ai top a manica lunga senza cuciture. La linea sportiva autunno-inverno unisce funzionalità ed eleganza ad un prezzo davvero conveniente.

Cosa ne pensate della nuova linea sportiva Amazon? Pronte ad allenarvi con un abbigliamento pratico, ma dal look inconfondibile?