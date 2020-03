Come fare la spesa online senza andare al supermercato

Amazon Pantry grazie alla consegna in tutta Italia è un modo per avere la dispensa sempre piena, usufruendo delle offerte del momento e rimanendo comodamente a casa.

In ogni caso le offerte non mancano , si può usufruire della spedizione senza costi aggiuntivi comprando almeno 5 prodotti presenti nella selezione promozionale . La spedizione gratuita verrà applicata direttamente al momento dell'acquisto e sarà attiva fino alle ore 23.59 del 3 maggio 2020 .

Grande o piccola, non importa se la scatola è piena o no, è possibile concludere l’acquisto con ciò di cui si ha bisogno in ogni momento.