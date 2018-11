A Milano il primo negozio pop-up italiano di Amazon

Il negozio temporaneo o pop-up store poco alla volta sta conquistando i grandi marchi che per pochi giorni decidono di aprire un punto vendita in zone particolarmente in vista e creare un evento a cui gli appassionati di shopping difficilmente possono resistere. Il colosso mondiale dell'e-commerce non poteva essere da meno. Amazon in concomitanza con la settimana del Black Friday ha deciso di aprire il primo pop-up store italiano a Milano.

Dopo l'esordio europeo a Londra, in Baker street, dal 16 al 23 Novembre in via Dante, in pieno centro di Milano, a pochi passi dalla Scala, verrà inaugurato lo store temporaneo ribattezzato Amazon Loft Xmas. Nella location di oltre 500 metri quadrati lo shopping non sarà l’unico obiettivo. Nei 10 giorni di apertura è previsto un ricco calendario di appuntamenti, da workshop a show-cooking per vivere esperienze uniche e farsi ispirare in modo innovativo dalle attività che accompagneranno i visitatori dalle 10 di mattina fino all'orario di chiusura alle 20.

Per la prima volta i clienti metteranno da parte lo schermo del pc e potranno toccare con mano centinaia di prodotti presenti su Amazon.it. Ai prodotti innovativi e tecnologici di brand come Garmin e HP, si affiancheranno i dispositivi Amazon tra cui gli eReader Kindle, i tablet Fire e gli speaker intelligenti Amazon Echo con integrato il servizio vocale Amazon Alexa.

Amazon pensa anche alla casa realizzando concept natalizi perfetti per trovare lo spunto per decorare l'appartamento in vista del natale o fare il regalo giusto ad amici e parenti. Il colosso dell'e-commerce pensa anche alla cura della persona mettendo a disposizione nello store prodotti come quelli di P&G. Amazon fa un ulteriore regalo ai suoi clienti, i visitatori oltre ad approfittare degli sconti del Black Friday, potranno avere informazioni sui prodotti grazie allo Smile Code che si collega direttamente all'app di Amazon.

Cosa ne pensate del primo pop-up di Amazon? Non vedete l'ora di visitarlo? Allora non vi resta che pazientare ancora pochi giorni potrete avere a portata di mano i vostri prodotti preferiti in vendita su Amazon.