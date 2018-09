Il bestseller di Elena Ferrante arriva sul piccolo schermo

Il cinema e le serie tv ormai attingono a piene mani dai libri. Non è raro che registi e produttori si ispirino a casi editoriali e decidano di trasportare le storie racchiuse tra le pagine del libro, sul piccolo o grande schermo. Questo è il caso del bestseller L'amica Geniale, scritto da Elena Ferrante. La storia incentrata sull'amicizia tra due ragazze che tra alti e bassi accompagnerà le loro esperienze di vita, è riuscita a conquistare sia i lettori italiani che quelli stranieri. Il successo mondiale ha spinto il regista Saverio Costanzo a trasformare il racconto in pellicola.

Spesso le trasposizioni televisive hanno il difetto di non riuscire a rispettare in pieno l'autenticità del libro. Se avete amato il libro e temete di essere delusi, niente paura. La serie diretta da Costanzo, già regista del film La solitudine dei numeri primi tratto dall'omonimo libro di Paolo Giordano ha rispettato in pieno le atmosfere uniche del romanzo della Ferrante. L'adattamento conserva quel fascino senza tempo di una Napoli raccontata attraverso le parole delle protagoniste, senza perdersi in inutili nostalgie o nel freddo documentario. L'attento casting, poi, è riuscito a scovare due piccole attrici, Ludovica Nasti ed Elisa Del Genio, che sembrano la trasposizione di Lila e Lenù.

La serie coprodotta da Hbo e Rai Fiction verrà trasmessa interamente su Rai Uno a partire dal 30 ottobre. Non riuscite a resistere fino a quella data? Allora siete fortunati, dal 1 al 3 ottobre potrete assistere in alcune sale alla proiezione dei primi due episodi. Un piccolo regalo che i veri appassionati non potranno farsi sfuggire.