Andy, la biografia a fumetti sulla vita del genio della Pop Art

Il genio e la follia di Andy Warhol, precursore della Pop Art, sono racchiusi in una graphic novel realizzata dall'olandese Typex. Il libro "Andy - I fatti e la favola" attraverso una serie di disegni, ripercorre la vita e la carriera dell'artista che preconizzava per chiunque, i famosi “quindici minuti di celebrità”



La biografia dopo 5 anni di intenso lavoro ha visto la luce lo scorso 17 gennaio. Il volume con le sue 562 pagine, racconta in dieci capitoli i periodi più importanti della vita dell'artista. Dall'infanzia difficile, alle prime illustrazioni commerciali alla collaborazione con i Velvet Underground fino alle iconiche serie di ritratti di Marilyn Monroe.

Ogni capitolo realizzato da Typex, che già in passato si era misurato con grandi artisti come Rembrandt, è disegnato con lo stile distintivo di Warhol, diverso in base al periodo. Il volume con la sua copertina che richiama le scatole detersivo Brillo, rese immortali dallo stesso Warhol e il taglio delle pagine a specchio, è un elogio alla cultura pop del secolo scorso.

La graphic novel ​caratterizzata da un finto “foglio di figurine” ad inizio di ogni capitolo per elencarne il cast, racconta un mondo, quello della cultura e dell'arte pop che hanno caratterizzato le correnti artistiche del ventesimo secolo.

Cosa ne pensate del libro Andy - I fatti e la favola? Pronti a scoprire lo stile illustrativo che ha reso famoso l'artista americano?