Amazon Showroom: la tua stanza virtuale in cui scegliere i mobili che hai sempre desiderato

Dovete acquistare un nuovo divano, un tavolino o una lampada, ma siete indecisi? Sceglie il complemento d’arredo giusto non è semplice e a volte la propria immaginazione non è d’aiuto.

Riuscire ad avere un’idea del risultato finale non è difficile, per questo spesso siamo tentati di rinunciare ed evitare così l’acquisto sbagliato.

Per aiutarci nella scelta degli arredi, il portale di e-commerce americano ha creato per tutti i suoi clienti un nuovo servizio: Amazon Showroom. Con pochi click possiamo avere una stanza del tutto nuova o aggiungere dei complementi che si inseriscono alla perfezione nella stanza in stile vintage o con un look anni ’80.

La nuova applicazione Amazon permette di entrare in uno salotto virtuale direttamente dal telefono o dallo schermo del pc. A questo punto non resta che ricreare la stanza casalinga. Cliccando semplicemente sulla voce pareti e pavimento, sulla destra, in un attimo si potrà modificare il colore delle pareti, il tipo di pavimento.

Per il resto non vi resta che farsi ispirare dai mobili e dai complementi d’arredo, tra questi non poteva mancare le linee Movian e Alkove lanciate da Amazon lo scorso febbraio.

Il sistema semplice ed intuitivo, inoltre, consente di cambiare e scegliere gli oggetti preferiti in pochi secondi.

Una volta entrati sulla pagina dello Showroom avremo davanti a noi un salone con i più classici oggetti d’arredo, come divano, tappeto, poltrona e tavolino. Non dobbiamo fare altro che cliccare sul complemento d’arredo che vogliamo modificare e sulla destra apparirà un menù con tutte le opzioni.

Una volta scelto quello che ci piace, per saperne di più, possiamo informarci sulle caratteristiche visualizzando i dettagli, il costo e cosa ne pensano i clienti che hanno già acquistato l’articolo. Se è quello che fa per noi, allora non ci resta che cliccare su “Aggiungi al carrello” e verrà messo da parte per poi completare il pagamento.

Se invece siamo tra quelli che preferiscono vedere il risultato finale prima di procedere all’acquisto, una volta scelti tutti gli arredi, è possibile cliccare sulla voce “Articoli nella stanza”, sempre nel menù di destra, e comprare tutto ciò che abbiamo scelto con un semplice click senza correre il rischio di dimenticare nulla.

Se siamo indecisi e abbiamo ancora qualche dubbio e ci serve il consiglio di un amico o di un parente, possiamo salvare la stanza virtuale e condividere il progetto, cliccando sul menù in alto a destra.

Il nuovo servizio Amazon si aggiunge alla lista di applicazioni create dalla stessa azienda di e-commerce nel corso degli anni. Amazon Showroom si integra con AR View che permette di proiettare in 3D, nell’ambiente scelto da noi, il mobile selezionato in modo da darci un’anteprima di come starà all’interno della stanza una volta arrivato a casa.

Con Amazon Discover, invece, i clienti ricevono suggerimenti su possibili arredamenti che possono bocciare o approvare cliccando semplicemente su Mi piace o Non mi piace.

La nuova applicazione Amazon Showroom sarà disponibile in diverse lingue, sia sul web che come app sul proprio smartphone, non resta che realizzare il salotto dei sogni e acquistare tutto ciò che serve.