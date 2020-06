Arexons: 3 prodotti igienizzanti per ogni esigenza

L’attuale emergenza sanitaria ha colpito indistintamente il mondo intero e, mai come in questo ultimo periodo, è richiesta un’attenzione particolare all’igiene delle mani, delle superfici e più in generale degli ambienti. Soprattutto adesso, che stiamo tornando a piccoli passi alla nostra libertà e alle nostre abitudini, è bene mantenere alta la soglia di attenzione per far sì che tutti, con le proprie azioni quotidiane, contribuiscano al contenimento del contagio.

Arexons, azienda italiana da quasi 100 anni leader nei prodotti per il fai da te, la cura e la manutenzione dell’auto e l’industria, ha studiato anche per questa situazione straordinaria che stiamo vivendo, prodotti efficaci e di facile utilizzo, ideali per disinfettare e igienizzare ogni tipo di superficie, dall’igienizzazione degli ambienti domestici e delle mani, con un occhio di riguardo anche per la disinfezione dell’abitacolo dell’auto.

Fulcron Detergente Universale Igienizzante, Fulcron Detergente Gel Igienizzante Mani e Arexons Neo Biocid sono tre prodotti ottimali per la pulizia e l’igiene. Inoltre, i prodotti della linea Fulcron, contenendo non meno del 75% di alcool etilico, sono in linea con le raccomandazioni dell’Istituto Superiore della Sanità e consentono una rapida ed efficace igienizzazione di cute e superfici:

• Fulcron Detergente Universale Igienizzante: nel formato trigger da 500ml, è l’ideale per l’igienizzazione delle superfici della casa e del lavoro e più in generale, di tutti gli ambienti. Studiato appositamente per fronteggiare la situazione attuale, è ideale per pulire ed igienizzare tutti i materiali quali superfici metalliche, legno, plastica, vetro, ceramica e molto altro, ma anche per l’igiene di cucina, bagno, fasciatoi, frigoriferi, etc., rimuove germi e batteri con azione meccanica, non lascia residui chimici aggressivi e non richiede risciacquo, lasciando invece un gradevole profumo al limone.

• Fulcron Detergente Gel Igienizzante Mani: con il lancio di quest’ultima novità, la linea Fulcron fa il proprio ingresso nei prodotti per la detergenza della persona. Fulcron detergente Gel Igienizzante Mani è un prodotto dermatologicamente testato che igienizza profondamente la cute, assicurando una efficace rimozione di germi e batteri ad azione istantanea. Agisce ed asciuga rapidamente, senza bisogno di risciacquo. La glicerina contenuta all’interno della soluzione mantiene la pelle protetta e ne impedisce la screpolatura. Già disponibile nel formato da 100 ml, arriverà a breve anche in altri formati.

• Arexons Neo Biocid: disinfettante germicida con azione battericida e funghicida, è la soluzione ideale per sanificare l’auto. Arexons Neo Biocid è assolutamente sicuro per la salute delle persone e la sua formula è depositata presso il Ministero della Salute come Presidio Medico Chirurgico. Grazie all’azione disinfettante di due principi attivi che lavorano in modo sinergico, garantisce un ampio spettro d’azione nei confronti di batteri, funghi e muffe, ed agisce inoltre come deodorante attivo negli ambienti emanando un piacevole profumo di menta. Arexons Neo Biocid è specificatamente studiato per la disinfezione di abitacoli e condotti di condizionamento di automobili, camion, autobus, minivan, camper e roulotte, grazie alla sua modalità d'applicazione rapida e facile (modalità di erogazione automatica a svuotamento totale), ed è adatto anche alla disinfezione di piccoli ambienti, superfici e oggetti (modalità di erogazione manuale). L’utilizzo dello spray non macchia le superfici.

È possibile trovare i singoli prodotti presso la grande distribuzione organizzata e specializzata, così come sul canale tradizionale come ferramenta, ricambisti, centri fai da te e bazar.

