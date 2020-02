Airdresser, l'armadio smart della Samsung

Riuscire ad avere il guardaroba sempre pulito e stirato, è un impegno costante che porta via tempo ed energie. Per facilitare la vita di tutti i giorni Samsung ha presentato Airdresser, un armadio che al design unisce l'efficienza di un elettrodomestico.

L’Airdresser di Samsung è un armadio che lava, asciuga e stira i capi di abbigliamento pronti per essere indossati. I ganci all'interno rilasciano vapore, pensato per rimuovere i germi, lavare i tessuti e smacchiarli. Inoltre, il filtro deodorante elimina i cattivi odori.

L'armadio è dotato di diversi programmi, il Jet Air elimina la polvere accumulata sugli abiti, il Jet Steam, invece, è pensato per igienizzare i capi di abbigliamento. Una volta lavati, basta scegliere il programma giusto e l'armadio provvederà ad asciugare a bassa temperatura, mentre la pompa di calore eliminerà ogni tipo di piega.

L'armadio non solo facilita la vta di tutti i giorni, ma è green perchè funziona senza detersivo e con la riduzione dell'uso di più elettrodomestici contemporaneamente, si ha un risparmio in bolletta.

Per ora solo in vendita sul sito on line di Samsung UK il prezzo dell'armadio è di 2000 sterline, circa 2368 euro.