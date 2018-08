Desivero arreda il bagno ispirandosi ai film più amati

I film accompagnano la nostra vita e in alcuni casi arriviamo ad immedesimarci nei personaggi o a sognare ad occhi aperti di vivere la loro vita. Grazie all’intuizione di Desivero tutto questo diventa realtà. La piattaforma online che si occupa della termo-idraulica e dell’arredo bagno ha dato voce e consistenza ai desideri dei suoi clienti.



I fondatori dell’azienda dopo aver stilato una lista delle pellicole preferite hanno deciso di prendere spunto dai film e realizzare arredi, tappetini e accessori a tema. Le romantiche non possono resistere al bagno in stile Colazione da Tiffany, luminoso sui toni dell’azzurro e del grigio è arredato con materiali di pregio, fondamentali per un ambiente ispirato ad una gioielleria.



Per le fashion addicted il must è la pellicola il Diavolo veste Prada. Ampio, luminoso e curato nei minimi dettagli è completato da marmi e specchi immancabili per le amanti del lusso! Grandi e piccini sono affascinati dal maghetto più famoso. I fan di Harry Potter vivranno le atmosfere del castello con le pareti sui toni del marrone e del beige. Il tutto è completato da arredi e accessori che creano un’atmosfera unica.



Non vedete l’ora di rilassarvi nella vasca ispirata al vostro film preferito tratto dal libro che state leggendo? Non vi resta che proporre la lista dei desideri a Desivero.