Xiaomi ha presentato l’asciugacapelli che si prende cura della tua chioma

Quando si parla della cura dei capelli, oltre a usare maschere e prodotti che ne valorizzano la brillantezza, un alleato indispensabile è l’asciugacapelli.

Lo sa bene Xiaomi che ha presentato il nuovo Ionic non Iconic​. L’asciugacapelli è particolarmente adatto a tutti coloro che sono esigenti con la loro cura personale, questo modello vi stupirà grazie alle sue diverse caratteristiche.

Ionic non Iconic​ è caratterizzato da una tecnologia di condensazione che trasforma l’acqua in minuscoli ioni negativi che vengono trasferiti ai capelli con l'aria che invia. In questo modo si riduce efficacemente l'elettricità statica, ripristina l'umidità e migliora la lucentezza dei capelli e vi farà dire addio all’antiestetico effetto crespo.

L’asciugacapelli è arricchito da un controllo della temperatura NTC intelligente che regola automaticamente il tempo di alternanza di aria calda e fredda monitorando la temperatura ambientale riducendo il disagio del cuoio capelluto o i danni dei capelli causati da temperatura eccessiva

Ionic non Iconic​ ha un design minimalista. Rispetto ad altri asciugacapelli sul mercato non è di grandi dimensioni e può essere infilato comodamente in valigia senza occupare molto spazio.

Il modello è completato da un ugello ad aria magnetico a rotazione libera che fornisce flusso d'aria ad alta velocità per un’asciugatura rapida. La struttura è progettata con un doppio strato che può ridurre la temperatura della superficie dell'ugello e isolarla efficacemente.

Se andate sempre di corsa e non avete tempo da dedicare ai vostri capelli, il motore ad alta velocità consente di asciugare rapidamente e senza problemi, per avere una piega impeccabile.

Non vedi l’ora di avere capelli sani e perfetti, l’asciugacapelli Ionic non Iconic è disponibile su Amazon.it.