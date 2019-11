L'asciugatrice AEG preserva e asciuga i capi delicati in profondità

L'asciugatrice è tra gli elettrodomestici più utili per avere capi asciutti in poco tempo. Non sempre è facile capire il giusto programma. In soccorso arriva l'asciugatrice AEG che garantisce la massima cura di ogni capo