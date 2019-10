Electrolux presenta PerfectCare 900 l'asciugatrice intelligente che può essere programmata da remoto

Le case stanno diventando sempre più smart complici elettrodomestici all'avanguardia pensati per rendere più facile le attività casalinghe. Se siete appassionati di domotica e di sistemi in grado di darvi una mano con le faccende di casa, Electrolux ha in serbo per voi l’asciugatrice PerfectCare 900 pensata per prendersi cura del bucato anche quando siete fuori casa.

Per avere abiti sempre asciutti, non dovete fare altro che scaricare l’applicazione integrata My Electrolux Care. Basta selezionare i simboli riportati sull’etichetta dei capi, il tipo di tessuto, il colore e lo spessore e grazie al sistema Care Advisor avrete il ciclo più adatto, con risultati impeccabili. Una volta scelto tra le dieci categorie preimpostate: camicie da lavoro, leggings, lingerie, vestiti per bambini, magliette, camicie, intimo, denim, pantaloni o gonne, misti quotidiani, e i differenti tessuti, fino a 35 soluzioni, avrete un ciclo di asciugatura personalizzato da avviare anche quando siete lontani da casa.

Per chi ha poco tempo e vuole programmare l'asciugatrice in pochi secondi, grazie alla funzione My Favourites, si possono memorizzare fino a sei cicli di asciugatura più utilizzati, risparmiando tempo prezioso. I programmi specifici, inoltre, garantiscono un’asciugatura per ogni fibra: l’opzione Outdoor conserva intatta l’impermeabilità dell’abbigliamento tecnico e sportivo, il programma Lana certificato Woolmark Blue tratta con delicatezza gli abiti in cashmere, mentre se si ha una famiglia numerosa il programma Lenzuola XL e Misti XL asciuga uniformemente grandi quantità di carico.

PerfectCare 900 è dotata della innovativa tecnologia CycloneCare System che, grazie ad un flusso d’aria unico a spirale, asciuga in maniera uniforme e completa i capi anche nei punti critici come tasche e cinture, preservandone la morbidezza, l'aspetto e la forma.

Appartenente alla classe energetica A+++ assicura massima delicatezza di asciugatura con cicli a basse temperature e con un notevole risparmio in bolletta.