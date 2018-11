La nuova asciugatrice Electrolux ti assicura capi puliti e perfettamente stirati

Il lavoro e i figli assorbono la vita di tutti i giorni, quindi il tempo da dedicare alle faccende di casa è sempre meno. Lavare e stirare gli abiti diventa un impegno che porta via tempo prezioso ad altre attività, come dedicarsi alle proprie attività preferite o passare del tempo libero con la famiglia. Per avere un momento di relax arriva la nuova asciugatrice Electrolux PerfectCare.

PerfectCare 800 è dotata di programmi su misura per l’asciugatura di qualsiasi capo. La tecnologia DelicateCare System, è pensata per regolare la temperatura e i movimenti del cesto a seconda dei tessuti, mentre la tecnologia SmartSense System asciuga qualsiasi carico, rispettando forme e caratteristiche grazie agli speciali sensori di umidità.

Con questa asciugatrice, grazie alla tecnologia a vapore è possibile abbandonare il ferro da stiro e avere capi perfettamente stirati. Per abiti sempre profumati, il programma Vapore Refresh consente di rinfrescare in 10 minuti i tessuti di un vestito di seta o di un abito da uomo, eliminando ogni traccia di odori mantenendo al contempo i capi morbidi. L'asciugatrice non si occupa solo dei tessuti delicati, ma anche degli abiti in cotone o sintetici grazie a due programmi specifici che ti consegneranno capi disinfettati privi di germi e batteri.

Avete paura di ricevere bollette salate e del dispendio energetico? Niente paura le asciugatrici PerfectCare appartengono alla classe energetica che va da A+ ad A+++, permettendo un risparmio fino al 60%. Electrolux inoltre ha dotato le nuove asciugatrici della tecnologia SensiCare System che, grazie a sensori, regola in automatico il ciclo di asciugatura in base alla quantità di carico, evitando inutili sprechi energetici.

Cosa ne pensate della nuova Electrolux PerfectCare? Non vedete l'ora di potervi rilassare mentre l'asciugatrice fa tutto il lavoro per voi? Può essere un ottimo regalo di Natale, per far felice la vostra lei che avrà più tempo libero da dedicare a sè stessa e a ciò che le piace.