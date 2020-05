Aspirapolvere Samsung Jet 75 e Jet 70 per una casa pulita e in ordine

Avere una casa pulita e senza polvere è il sogno di tutti, ma spesso ci si spaventa per il fatto che un buon risultato richiede fatica e uno sforzo eccessivo. Lo sporco domestico non è soltanto negativo per quel che riguarda la pulizia delle varie stanze, ma anche per la salute di chi ci vive. Smaltire la polvere in maniera efficace è davvero semplice grazie a Samsung Jet 75 e Jet 70.

Le nuove scope elettriche senza fili Jet dotate del sistema di filtraggio HEPA a 5 livelli cattura il 99,999% di polveri, e allergeni. Il contenitore per la polvere e il sistema di pulizia EZ clean garantiscono il massimo dell’igiene perché completamente lavabili.

La potenza di aspirazione di 200W grazie al motore Digital Inverter, ottimizza il getto d’aria mantenendo un alto livello di efficienza energetica. Il Sistema Jet Cyclone con i suoi 27 ingressi, permette all’aria di seguire un percorso rapido che intrappola le particelle di sporco e polvere aspirate separandole dall’aria che viene rimessa in circolazione nell’ambiente.

La batteria removibile a lunga durata, assicura la massima potenza per un’ora, ideale per pulire gli ambienti grandi.

Con i numerosi accessori e spazzole in dotazione l’aspirapolvere Samsung Jet assicura soluzioni di pulizia adatte a vari stili di vita, abitudini e tipologie di pavimento. L’accessorio Lavapavimenti (incluso nel modello top di gamma, acquistabile a parte per gli altri) permette di avere un ambiente sano e igienizzato, con un solo elettrodomestico, se in casa ci sono bambini

Il display digitale integrato mostra il livello di potenza utilizzato e avvisa in caso di problemi o blocchi delle spazzole, per mantenere l'aspirapolvere sempre in condizioni ottimali.

La stazione di ricarica 2 in 1 si adatta a qualunque spazio o necessità, può essere montata a parete per riporre e ricaricare l'aspirapolvere in verticale, o può essere collocata in orizzontale su una mensola. Inoltre, il design leggero permette di utilizzare facilmente l’aspirapolvere e di limitare lo sforzo sui polsi.

Per smaltire lo sporco la Samsung Clean Station con la sua forza aspirante, svuota rapidamente il contenitore della scopa elettrica, intrappolando il 99,999% degli allergeni e delle polveri sottili ed evitando la dispersione della polvere nell’ambiente circostante. Clean Station compatibile con tutta la gamma Samsung Jet, garantisce un processo di pulizia igienico dall’inizio alla fine.