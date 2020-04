Per la festa della mamma regala l’azalea dell’Airc: come prenotarla online

L’azalea è una pianta femminile, che nel linguaggio dei fiori richiama la figura della donna e in particolare quello della mamma. Incarnazione dell’amore puro e materno, da anni è il simbolo dell’Airc che si occupa della ricerca sul cancro e sostiene progetti scientifici innovativi.

Anche se quest’anno il tradizionale appuntamento in piazza non sarà possibile, potete ordinare l’Azalea della Ricerca comodamente da casa e spedirla come regalo prezioso alla mamma, per abbracciarla teneramente anche se si è lontani.

L’Azalea della Ricerca dal 1984 ad oggi, migliora la qualità di vita delle donne nell’ambito della prevenzione, diagnosi e cura del cancro al seno e agli organi riproduttivi.

L’Airc grazie a Banco BPM, partner dal 2019 e BRT permetterà di raggiungere ogni mamma in tutta Italia, garantendo la massima affidabilità nella consegna e il rispetto di tutte le norme di sicurezza in vigore.

Bianca, rosa, rossa o screziata la pianta arriverà in uno di questi colori, all’interno di uno speciale imballaggio per garantirne la conservazione ottimale e riempire d’allegria ogni casa.

Bastano pochi accorgimenti, posizionarla in una zona luminosa e fresca dell’appartamento, bagnarla abbondantemente e la mamma potrà ammirare il simbolo del vostro amore e della ricerca Airc per il benessere e la salute di tutte le donne.